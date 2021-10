Abbandonata in una discarica in condizioni molto gravi: la triste storia della piccola Amie

Solo pochi giorni fa sui social è stata resa pubblica una vicenda davvero straziante. La protagonista è una dolce cucciola chiamata Amie, che purtroppo ha vissuto qualcosa di drammatico. L’hanno abbandonata in una discarica e le sue condizioni erano davvero gravi. Stava soffrendo moltissimo.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio terribile, che ha fatto presto il giro del web. In tanti si sono interessati alla piccola a quattro zampe ed hanno mandato delle donazioni, per tutte le cure di cui ha bisogno.

Una ragazza chiamata Tatiana, che è una volontaria del rifugio Animal Shelter, ha saputo della situazione di questa cagnolina tramite una sua amica. Era nella discarica della città da diversi giorni e nessuno si era fatto avanti per aiutarla.

La donna, ovviamente, nel sentire la triste vicenda, ha deciso di andare presto a vedere. Tuttavia, quando è arrivata sul posto si è trovata davanti a qualcosa di terribile, che non si aspettava.

CREDIT: YOUTUBE

La piccola Amie era stata abbandonata dalla sua famiglia umana, ma oltre a questo è riuscita a trovarla grazie al suo pianto disperato. Era all’interno di una scatola, poiché era l’unica cosa che la faceva sentire al sicuro.

Inoltre, piangeva in continuazione, perché stava soffrendo. Tatiana ha scoperto che aveva le ossa del bacino rotte e il dolore che stava provando era atroce.

La strada per la guarigione della piccola Amie

CREDIT: YOUTUBE

La donna l’ha portata in fretta nel rifugio ed il medico, vista la grave situazione, ha deciso di sottoporla ad un’accurata visita. Amie doveva subire un delicato intervento. La sua strada per la guarigione era lunga ed in salita.

L’operazione per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. La piccola ha avuto bisogno di un lungo periodo per fare dei miglioramenti, ma alla fine anche lei è tornata a stare bene. Ecco il video della sua storia di seguito:

Amie ora ha trovato una nuova amica umana, disposta a donarle tutto ciò di cui ha bisogno. Vederla adesso è davvero bellissimo, poiché sembra aver dimenticato tutto ciò che ha vissuto.