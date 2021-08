Cashmere è stata abbandonata in piena notte, dentro un cimitero. Quando i volontari sono venuti a conoscenza di ciò che stava vivendo sono subito intervenuti, anche se i cancelli di quel posto erano chiusi. Era troppo pericoloso lasciarla da sola in quelle condizioni.

CREDIT: YOUTUBE

Eldad e Loreta sono i presidenti dell’associazione Hope For Paws, che ha sede a Los Angeles. Ogni giorno queste persone dal cuore enorme si impegnano per aiutare gli animali in difficoltà.

In questa triste vicenda, i due hanno ricevuto una chiamata in piena notte, da parte di uno dei loro amici. Il ragazzo aveva sentito il pianto disperato della cagnolina dalla sua abitazione e quando si è affacciato alla finestra, ha scoperto ciò che stava vivendo. Era dentro il cimitero sola e triste.

I volontari sono intervenuti tempestivamente. Sapevano che la piccola era in pericolo, poiché in quella zona ci sono i lupi e i coyote. Infatti per riuscire a prenderla hanno dovuto scavalcare il cancello, che era chiuso.

CREDIT: YOUTUBE

Cashmere non era affatto spaventata dagli esseri umani, anzi era felice di vederli. Forse perché aveva capito che erano lì per aiutarla.

Sono riusciti a prenderla grazie al cibo e subito dopo l’hanno portata nel loro rifugio. Era notte fonda e in attesa che arrivasse il veterinario, i due ragazzi le hanno donato l’acqua e il cibo di cui aveva bisogno.

La situazione medica della piccola Cashmere

CREDIT: YOUTUBE

La mattina seguente, il medico ha sottoposto la piccola ad un’accurata visita. È proprio a questo punto che è emersa la triste realtà.

Hanno scoperto che la cagnolina ha circa 15 anni, è molto anziana. In più è anche parzialmente non vedente. La sua situazione medica è molto complicata, vista la sua età avanzata. Ecco il video della sua storia di seguito:

Nessuno sa quanto tempo le resti da vivere, ma i ragazzi vogliono solo donarle una casa. Ora è stata affidata all’associazione Legacy Senior Dog Rescue, con la speranza che si faccia avanti qualche famiglia dolce ed amorevole, che ha intenzione di adottarla.