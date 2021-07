Una triste storia abbiamo deciso di raccontarvi oggi. La protagonista è Shelly una femmina di pastore tedesco, che dopo l’abbandono dei suoi amici umani, ha aspettato invano il loro ritorno per giorni. Alla fine un gruppo di volontari sono intervenuti per salvarle la vita ed ora per fortuna è in un posto sicuro.

CREDIT: YOUTUBE

L’abbandono degli animali purtroppo, è una piaga sempre più diffusa. Negli anni infatti, sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere questo fenomeno.

La vicenda di questa cucciola è iniziata molto tempo fa. Le persone di quel quartiere hanno notato la sua presenza da un giorno all’altro. Era sempre seduta su un giardino, in attesa di rivedere la sua famiglia umana. Quelle persone che per lei erano così importanti.

Tuttavia, nessuno si è mai fatto avanti per portarla via. Proprio per questo, una donna ha deciso di chiedere aiuto ai volontari.

CREDIT: YOUTUBE

Un ragazzo si è presentato in quella zona e per diverse ore, ha provato a conquistare la fiducia della piccola Shelly. La cagnolina però, non riusciva a lasciarsi andare. Infatti ogni volta che il giovane andava verso di lei, fuggiva sulla strada. Era in grave pericolo.

Una volontaria chiamata Clara, appena ha saputo cosa stava accadendo, è andata subito a vedere. Il suo scopo era proprio quello di poter aiutare la cucciola, ad avere una seconda possibilità di vita.

Il salvataggio della piccola Shelly

CREDIT: YOUTUBE

La ragazza è riuscita a conquistare la sua fiducia nel giro di 24 ore. L’ha portata nel rifugio ed insieme a tutti gli altri, l’hanno sottoposta ad un bagno caldo.

Inoltre, il medico ha scoperto che aveva solo bisogno di poche cure per tornare a stare bene. Shelly nonostante i giorni in cui ha vissuto in strada, era in buone condizioni. Ecco il video della sua storia di seguito:

La piccola ha mostrato subito la sua personalità allegra e vivace. Il suo unico desiderio è quello di ricevere l’amore e le attenzioni che merita ogni animale. Ora è in cerca di una famiglia, che non la abbandoni mai più.