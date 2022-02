La storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi è davvero bellissima e ci dimostra ancora una volta, che l’amore può fare dei miracoli. La protagonista è una cagnolina chiamata Fanny che nei suoi primi mesi di vita non ha mai conosciuto l’amore, ma solo la cattiveria umana.

CREDIT: YOUTUBE

Ogni animale dovrebbe avere il suo lieto fine, ma questo ovviamente non è sempre semplice. Purtroppo tanti cuccioli non riescono a sopravvivere alle crudeltà che sono costretti a subire.

La piccola Fanny, per esempio, era vittima del commercio della carne di cane, in Corea del Sud. I volontari di Humane Society International stanno girando il mondo, per mettere fine a questo fenomeno terribile.

La cagnolina viveva proprio in uno di questi posti. Aveva un anno e non aveva mai ricevuto cure ed attenzioni nella sua vita. L’unica cosa che conosceva era quella gabbia fredda e triste.

CREDIT: YOUTUBE

Inoltre, nel giro di breve tempo, l’avrebbero uccisa solo per i loro guadagni. I ragazzi però, in quest’occasione sono riusciti a cambiare per sempre il suo destino ed oggi, Fanny è sana e felice.

I primi giorni fuori da quel posto per la cucciola non sono stati affatto semplici. Era in difficoltà, perché non sapeva nemmeno come comportarsi con gli esseri umani.

Il bellissimo lieto fine della piccola Fanny

CREDIT: YOUTUBE

I volontari si sono occupati di lei per settimane e, alla fine, poco alla volta, anche per questa piccola sono arrivati dei miglioramenti. La cucciola ha imparato a fidarsi di nuovo delle persone e soprattutto, era felice di poter giocare con dei fratellini a quattro zampe.

La cosa più bella per i ragazzi, è arrivata quando una famiglia dolce ed amorevole si è fatta avanti per adottarla. Ora Fanny ha anche avuto la possibilità di lasciare per sempre il rifugio. Ecco il video della sua storia di seguito:

Questa storia è bellissima, poiché ci dimostra ancora una volta che il lavoro di questi ragazzi è indispensabile ed anche che l’amore può fare dei miracoli.