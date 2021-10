Il bellissimo lieto fine di Monika, la cucciola trovata a vivere da randagia in gravi condizioni: non riusciva a camminare bene

Dopo poche ore dalla scoperta della sua situazione, i ragazzi sono riusciti a catturare la piccola Monika. La cagnolina era sola e vagava sulle strade ormai da tanto tempo, si vedeva che non aveva mai avuto una casa. Inoltre, era anche ferita ed aveva bisogno di cure ed aiuto urgenti.

CREDIT: PIXABAY

Una storia con un bellissimo lieto fine, che merita di essere conosciuta. Tutti i cani dovrebbe avere una seconda possibilità di vita.

Tutto è iniziato grazie all’intervento di una ragazzina di soli 14 anni. Era uscita di casa e stava raggiungendo alcuni suoi coetanei.

Tuttavia, durante la strada si è resa conto della grave situazione in cui si trovava questa cagnolina. Monika faceva fatica a camminare, zoppicava e non riusciva a tenersi bene in piedi. In più, era talmente magra che le sue ossa erano visibili ad occhio nudo.

CREDIT: YOUTUBE

La ragazza nel vederla è rimasta sconvolta. Per questo ha deciso di tornare a casa e di chiamare l’associazione locale, insieme a sua madre. Non voleva proprio vedere la cucciola in quelle condizioni.

In attesa che arrivassero i volontari, l’adolescente è riuscita a conquistare la fiducia della cagnolina. Infatti è riuscita a prenderla in braccio, anche grazie all’aiuto del cibo.

I trattamenti che ha subito la piccola Monika

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi vista la gravità della vicenda, sono arrivati presto sul posto ed hanno portato la piccola a quattro zampe nel loro rifugio. Tatiana, la veterinaria, dopo la visita medica ha scoperto una triste realtà.

Purtroppo Monika aveva solamente 10 mesi e la sua zampa era in condizioni talmente gravi, che doveva essere amputata. La dottoressa però non voleva farlo, poiché era ancora troppo piccola per una cosa del genere. Ecco il video della sua storia di seguito:

Tatiana ha sottoposto la cucciola a diversi interventi ed anche se non è riuscita a tornare a camminare bene, ora riesce a correre e a divertirsi. Non ha più dolori ed è anche tornata ad essere felice. Ha una famiglia amorevole, che fa di tutto per farla sentire amata e protetta.