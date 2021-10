Il video del cane Zola diventa virale sui social network: sa esattamente come arrivare al cimitero e raggiungere la tomba della sua mamma

Oggi vogliamo raccontarvi la storia del cane Zola. Il suo proprietario ha condiviso un video sui social network ed è riuscito ad ottenere quasi un milione di visualizzazioni e oltre 3.900.000 tra reazioni e commenti pieni d’amore.

Sappiamo che i cani sono gli animali più fedeli e se vengono definiti i migliori amici dell’uomo, un motivo c’è. Quando adottiamo un amico a quattro zampe, lui diventa parte della nostra famiglia. Ma noi per lui diventiamo il suo tutto, il centro del suo mondo, la sua unica ragione di vita. Un cane sarebbe disposto a mettere a rischio la sua stessa vita, pur di salvare la nostra. Vi siete mai chiesti cosa possono provare se ci dovesse succedere qualcosa?

Zola ha perso la sua anziana proprietaria e da quel giorno si reca spesso al cimitero insieme a figlio della donna. Il cucciolo sa esattamente qual è la tomba e dove hanno sepolto la persona più importante della sua.

Nel video si vede mentre inizia a correre dentro al cimitero. Nonostante l’uomo continui a chiamarlo, il cagnolino vuole arrivare per primo. Ogni tanto si ferma, lo aspetta e rimane a guardarlo. Ma poi inizia di nuovo a correre per raggiungere la sua amata mamma.

Il video del cane Zola

La scena ha scaldato il cuore di migliaia di persone, che hanno commentato il comportamento del cane con parole dolce ed amorevoli ed hanno condiviso il video sui social network. In pochi giorni, ha raggiunto ogni parte del mondo ed è stato anche riportato sui più famosi giornali on-line.

Non è la prima volta che ci ritroviamo a leggere la storia di un cane che rimane fedele al suo proprietario anche dopo la morte. E non è nemmeno la prima volta che vediamo un amico a quattro zampe andare al cimitero e riconoscere la tomba della persona più importante della sua vita. Gli animali ricordano chi ha fatto loro del bene e sono in grado di mostrare gratitudine anche oltre la morte.