La triste esperienza della piccola Penelope, la cagnolina di 4 settimane che stava per perdere la vita

Una storia straziante è stata resa pubblica sui social negli ultimi giorni. La protagonista è una cagnolina molto dolce, chiamata Penelope, che stava per perdere la vita, ma è stata salvata giusto in tempo. Per fortuna ha potuto anche riabbracciare la sua mamma a quattro zampe.

Un episodio che ha dell’incredibile, ma che nonostante tutto si è concluso nel migliore dei modi. Tutti sono felici per quello che è successo.

Elli Smith era nella clinica veterinaria di suo marito ed erano impegnati nelle solite faccende. Ad un certo punto però, una donna si è presentata all’entrata con la piccola tra le mani.

Penelope aveva solamente 4 settimane e non respirava. Le sue condizioni erano molto gravi ed ovviamente, la sua vita era in grave pericolo. I due signori hanno avuto pochi minuti per intervenire.

Fortunatamente, il loro tempestivo intervento ha portato ai risultati sperati e sono riusciti a salvarla. Hanno chiesto informazioni alla donna ed è proprio in quel momento che hanno fatto la terribile scoperta.

La riunione tra Penelope e la sua mamma a quattro zampe

La signora ha detto ai medici di aver trovato la cucciola in un posto deserto della città. Era completamente ricoperta di zecche e lei voleva solo aiutarla a stare bene. Tuttavia, dopo averla presa in braccio, è avvenuto l’impensabile.

Penelope era sola, ma quando i due dottori sono andati di nuovo a controllare in quel posto, hanno scoperto che la sua mamma la stava cercando disperatamente. Voleva riaverla al suo fianco.

Per fortuna sono riusciti a conquistare in fretta la sua fiducia e l’hanno portata nella clinica veterinaria. Le hanno sottoposte entrambe a tutte le cure necessarie.

Penelope e la madre al momento sono con una famiglia affidataria, che le sta aiutando a riprendersi. A breve arriverà anche per loro il momento di salutarsi e di trovare delle persone disposte ad adottarle per sempre.