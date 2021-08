Zoe è una cagnolina molto dolce e gentile, che nella sua vita ha sempre avuto ciò che un animale può desiderare. Tuttavia, un giorno ha vissuto un’esperienza davvero drammatica. Un ragazzo l’ha chiusa dentro una gabbia e l’ha gettata nel lago.

CREDIT: YOUTUBE

Per fortuna i presenti dopo averle salvato la vita, hanno avvisato le forze dell’ordine ed hanno fatto arrestare quella persona malvagia e crudele. Ora si è trova in carcere a scontare la sua pena.

Il tutto è avvenuto nel lago di Leavenworth, nel Kansas. In tanti stavano passeggiando lì vicino e fino a quel momento non era accaduto nulla di strano.

Ad un certo punto però, i presenti hanno notato un ragazzo che era sceso dalla sua auto con una gabbia in mano. Quando hanno scoperto cosa c’era al suo interno era ormai troppo tardi. L’uomo aveva gettato la cagnolina dentro l’acqua.

CREDIT: YOUTUBE

Una persona dal cuore enorme, non poteva permettere che accadesse qualcosa di brutto alla piccola Zoe. Infatti senza rifletterci nemmeno per un secondo, si è tuffato subito nel lago per salvarle la vita. L’uomo è riuscito nel suo obiettivo in pochi minuti.

I presenti subito dopo, hanno allertato le forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine sulla vicenda. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il ragazzo, grazie a tutti i racconti dei testimoni e al numero di targa.

Le condizioni della piccola Zoe dopo l’episodio

CREDIT: YOUTUBE

La cagnolina è stata portata d’urgenza dal veterinario, ma per fortuna dopo il grande spavento era in buone condizioni. Il medico grazie al microchip è riuscito anche a rintracciare la sua amica umana.

Quest’ultima ha raccontato che quella persona crudele era il suo ragazzo e che dopo un litigio, si voleva vendicare. Il suo unico scopo era solo quello di uccidere la sua amica a quattro zampe. Ecco il video dell’accaduto di seguito:

Gli agenti sono riusciti ad arrestarlo ed ora è accusato di maltrattamenti nei confronti degli animali. Si trova in carcere in attesa che si concluda il suo processo.