Sunny è una piccola chihuahua che purtroppo ha vissuto un momento molto difficile nella sua vita. Quella che doveva essere la sua famiglia umana, l’aveva abbandonata in un quartiere e la cucciola, per non farsi prendere, si era rifugiata in un’abitazione.

La vicenda è diventata presto virale sul web. Tante persone si sono complimentate con i volontari di Hope For Paws per il loro lavoro e per la loro tenacia.

Sunny è stata trovata da una donna che vive in quel quartiere, poiché si era rifugiata nel suo giardino. Non voleva farsi toccare, lei desiderava solo poter tornare con quelli che erano i suoi amici umani.

Nessuno aveva informazioni ed infatti, dopo aver pubblicato degli appelli sui social, hanno chiesto l’intervento dei volontari. La situazione era molto delicata ed è per questo che i ragazzi sono andati presto a vedere.

La piccola a quattro zampe era spaventata dagli esseri umani. Non ne voleva sapere di farsi toccare o prendere. Infatti dopo alcuni minuti è riuscita ad entrare nell’abitazione e a rifugiarsi lì dentro.

Per fortuna, la donna che l’ha trovata ha permesso ai volontari di entrare e di andare a prenderla. Il suo unico scopo era proprio quello di aiutare la cagnolina ad avere il lieto fine che tanto sperava.

Il salvataggio della piccola Sunny

I ragazzi sono riusciti a catturarla dopo diverso tempo. La cucciola non si fidava affatto degli esseri umani, probabilmente a causa di ciò che aveva subito nella sua vita.

Per settimane, il veterinario e i volontari si sono occupati di lei ed hanno fatto di tutto per farla tornare a stare bene. La sua strada per guarigione è stata molto lunga. Ecco il video della sua storia di seguito:

Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, poiché una donna del posto, quando ha saputo la sua storia, ha deciso di adottarla. Si era innamorata di Sunny e della sua personalità dolcissima. Ora finalmente anche lei ha avuto una nuova possibilità di vita.