Una vicenda che merita di essere conosciuta, è stata pubblicata sui social pochi giorni fa. La protagonista è una femmina di husky, chiamata Zoey che ha instaurato un legame speciale con il cerbiatto in gravi condizioni arrivato nella sua abitazione. Con il passare dei giorni sono diventati inseparabili.

CREDIT: FACEBOOK

Una storia che tutti dovrebbero conoscere, poiché ci dimostra ancora una volta cosa riesce a fare l’amore per un animale.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per il musicista Pat Pollifrone. Era in casa e stava sistemando il giardino della sua proprietà, con la sua amica a quattro zampe, che correva e giocava per la zona.

Ad un certo punto la piccola ha notato che a pochi metri da lei, c’era un piccolo cerbiatto che aveva bisogno di aiuto. Era solo e triste nel giardino. Si vedeva che era arrivato lì, con la speranza di incontrare delle persone amorevoli.

CREDIT: FACEBOOK

Pat sin da subito si è avvicinato per capire bene la sua situazione. È proprio a quel punto che ha notato che aveva una strana ferita nell’occhio. Non poteva lasciarlo da solo in quel momento difficile e particolare.

Il medico gli ha dato una cura che doveva seguire per una lunga settimana. Di conseguenza l’uomo ha cercato di fare il possibile per riuscire ad aiutarlo. Non poteva lasciarlo in quelle condizioni.

L’amicizia nata tra Zoey e Bambi

Con il passare dei giorni il cane e il piccolo cerbiatto, che hanno chiamato Bambi, è nato un legame speciale. I due amici a quattro zampe amavano passare molto tempo insieme a giocare e a divertirsi.

Pat solo dopo 7 giorni ha capito che non poteva più riportarlo nel suo habitat naturale. Il piccolo animale era felice di aver trovato loro come famiglia e non voleva più andare via.

CREDIT: FACEBOOK

Anche Zoey è al settimo cielo per aver incontrato un amico così speciale. I due sono diventati inseparabili e la loro storia è diventata in fretta virale sul web. Tutti ne sono rimasti stupiti.