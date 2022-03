Takis Shelter è un uomo che della sua grande passione per gli animali, ha voluto fare qualcosa di più importante. Ha salvato la vita di tantissimi cani che ne avevano bisogno e tra questi c’è anche la piccola Luna, una povera randagia che era stata abbandonata da quelli che dovevano essere i suoi amici umani.

CREDIT: FACEBOOK

I traumi che alcuni cuccioli sono costretti a vivere, sono davvero terribili. Nessuno di noi riesce a credere che le persone possano essere così crudeli.

Luna è una cagnolina molto dolce, che in realtà aveva una casa ed una famiglia umana. Nessuno sa bene per quale motivo, ma ad un certo punto hanno deciso di abbandonarla.

La piccola si è ritrovata a vivere in strada e in poco tempo la situazione per lei era diventata disperata. Non si avvicinava più alle persone ed era costretta a vivere su una pila di rifiuti.

Takis ha saputo di ciò che stava vivendo ed è subito intervenuto per aiutarla. Non poteva lasciarla a vivere in quello stato. Infatti ha preso le attrezzature necessarie ed è andato in quel posto, per salvarla.

Luna in un primo momento era spaventata, ma alla fine ha capito che quella persona era lì solo per aiutarla. Infatti si è lasciata presto andare e l’uomo ha potuto portarla nel suo rifugio.

La nuova vita della piccola Luna e l’arrivo della sua famiglia

Takis per settimane si è occupato di lei. L’ha aiutata a riconquistare la fiducia in sé stessa e negli esseri umani. In più, l’ha aiutata a tornare a stare bene.

Una famiglia affidataria ha deciso di tenerla nella sua abitazione. Luna a quel punto ha avuto la possibilità di conoscere un gatto, che è diventato un suo caro amico.

Oggi la piccola ha trovato dei nuovi amici umani, disposti ad adottarla. Dopo tante sofferenze siamo sicuri che questa cucciola ha trovato il suo lieto fine e non dovrà più subire dei traumi, che sono difficili da dimenticare.