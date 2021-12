La reazione del piccolo Reeses quando prova il limone per la prima volta: è davvero esilarante

Una clip davvero esilarante è stata resa pubblica sul web negli ultimi giorni. Il protagonista è un dolce cagnolino chiamato Reeses che ha assaggiato il limone per la sua prima volta e la sua reazione è davvero esilarante. L’amica umana ha voluto mostrarlo a tutti i suoi amici.

CREDIT: YOUTUBE

Il video ovviamente ha avuto tanto successo. Infatti è diventato virale in pochissimi giorni. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato una cosa del genere.

Il cucciolo è stato adottato da questa famiglia ormai molto tempo fa. Si è sempre mostrato dolce e gentile con tutti. Infatti la maggior parte delle persone amano passare del tempo insieme a lui.

Reeses è felice e soddisfatto della sua vita. Ama stare con i suoi amici umani e soprattutto ama ricevere tutte le attenzioni che merita. Si vede che è un cane che si sente amato e protetto dalla sua famiglia.

CREDIT: YOUTUBE

Solo poco tempo fa la sua amica umana era in casa con lui e mentre stava cucinando, ha deciso di fare una prova. Voleva far assaggiare il limone al cucciolo, ma non avrebbe mai immaginato una reazione simile.

Il cane quando ha visto quel cibo nuovo, era felice di poterlo provare. Tuttavia, dopo averlo messo in bocca ed aver sentito il sapore aspro, lo ha sputato subito. Non credeva avesse un sapore del genere.

La clip virale del piccolo Reeses quando prova il limone

CREDIT: YOUTUBE

A quel punto il cucciolo guarda quel piccolo pezzo di limone sul pavimento, ma invece di andare via, inizia a giocarci con la zampa. Lo tocca e lo fa muovere da una parte all’altra.

La clip ha avuto molto successo sul web e tanti sono scoppiati a ridere nel vederla. La reazione del cane quando sente per la prima volta quel sapore nuovo, è davvero esilarante. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Nonostante tutto, la dottoressa Joanna Woodnutt sconsiglia l’uso del limone nei cani. Questo perché all’interno c’è l’acido citrico ed altri oli essenziali e queste sostanze sono note proprio perché possono portare delle malattie agli animali. Però, per una singola volta non dovrebbe accadere nulla di grave.