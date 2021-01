Purtroppo la piccola Lola non ha avuto un passato molto bello. Infatti quando ha incontrato il suo nuovo ed amorevole amico umano, ha avuto una reazione davvero commovente. Tutti ne sono rimasti stupiti ed infatti ora ha avuto il lieto fine che desiderava da ormai diverso tempo.

Ciò che ha vissuto la cucciola a quattro zampe, è stato davvero tragico. Ha riportato molti traumi.

Un giorno, quello che avrebbe dovuto essere il suo amico umano, si è presentato nel rifugio per abbandonarla. Non voleva più averla nella sua abitazione, poiché non poteva più avere dei cuccioli e per questo non era più utile ai suoi scopi.

Lola in quel posto nuovo non riusciva ad adattarsi. Non riusciva a sopportare affatto quella confusione. I volontari però, sin da subito, hanno fatto il possibile per farle dimenticare il suo triste passato.

Hanno pubblicato la sua storia sul web e una donna, chiamata Tricia Carter, ha deciso di andare a conoscerla. Aveva perso da poco la sua amica a quattro zampe ed insieme al figlio, aveva deciso di donare una famiglia ad un cane che ne aveva bisogno.

I ragazzi erano al settimo cielo ed infatti, dopo aver sentito il racconto della signora, hanno deciso di farle incontrare per la prima volta la cagnolina.

Il primo incontro tra Lola e il suo amico umano

Lola nel momento in cui ha visto quelle persone era felice. Forse aveva capito che volevano portarla via da quel posto e desiderava solo trovare la sua seconda possibilità di vita.

Il ragazzo, quando l’ha guardata negli occhi, si è follemente innamorato di lei. Anche la cucciola è saltata praticamente tra le sue braccia. Infatti ha iniziato a sorridere e per i volontari, è stato come se avesse incontrato l’amore della sua vita.

Tricia quando ha visto le loro reazione, ha deciso di firmare subito i moduli per l’adozione. Il suo unico desiderio era proprio quello di renderli felici e poter donare a Lola, il lieto fine che merita ogni amico a quattro zampe.