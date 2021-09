Il comportamento insolito della piccola Susie, quando vede un. cuscino per la prima volta

Purtroppo non tutti gli animali hanno l’inizio di vita che tanto desiderano. Susie è una cagnolina che non aveva mai visto nemmeno un cuscino. Inizialmente non riusciva a capire cosa doveva fare.

CREDIT: INSTAGRAM

Non tutte le cose che per noi possono essere scontate, sono comuni per gli altri. Non tutti possono avere i comfort e le comodità che abbiamo noi.

Questo purtroppo è ciò che è accaduto ad una piccola cagnolina chiamata Susie, che all’inizio della sua vita ha incontrato solo cattiveria e crudeltà. Non ha mai avuto una famiglia amorevole.

Un gruppo di volontari l’ha trovata mentre viveva da randagia e le sue condizioni erano disperate. Ovviamente non potevano lasciarla in quello stato. Per questo dopo aver conquistato la sua fiducia, sono riusciti a portarla nel loro rifugio.

CREDIT: INSTAGRAM

La piccola Susie per giorni è stata sottoposta a cure e trattamenti. Inoltre, i ragazzi hanno parlato della sua vicenda sul web sin da subito.

Infatti, viste le sue piccole dimensioni ha trovato una famiglia amorevole in fretta. Quelle persone sono andate subito nel rifugio per poterla conoscere e poterla portare nella loro abitazione.

L’arrivo di Susie nella nuova casa

CREDIT: INSTAGRAM

I ragazzi dopo tutti i controlli del caso, hanno deciso di avviare tutte le pratiche per l’adozione. Per loro erano perfetti come nuovi amici umani ed infatti hanno mandato la piccola a quattro zampe nella nuova casa, la sera stessa.

Quelle persone dolci ed amorevoli, le hanno comprato tutti i giochi e le cose di cui aveva bisogno. Però la cucciola non sapeva proprio cosa fare. Non aveva mai dormito su un cuscino. Infatti le prime volte ci poggiava solo la testa. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La sua famiglia umana con pazienza e tenacia, ha aiutato la cagnolina a capire cosa doveva fare e adesso la piccola Susie ha tutto ciò che può desiderare. Finalmente anche lei è tornata ad essere felice e ad avere tutto ciò che merita.

