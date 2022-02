Cercare una casa per tutti gli animali che vivono nei rifugi non è così facile come si crede. Alcuni di loro purtroppo hanno vissuto brutte esperienze, difficili da dimenticare. Oggi per questo, abbiamo deciso di raccontarvi la storia del piccolo Great Dan, che cerca una famiglia già da tempo.

CREDIT: FACEBOOK

Ogni animale dovrebbe incontrare i suoi amici umani sin dalla nascita, ma questo ovviamente non è sempre possibile. Però è bello sapere che tanti cuccioli trovano il loro lieto fine.

Great Dan per esempio ha 7 mesi, ma purtroppo ha già vissuto qualcosa di davvero triste. I ragazzi ora sono a lavoro per riuscire a fargli dimenticare quei traumi subiti.

Il dolce cagnolino è molto vivace, ma è un po’ timido con chi non conosce. Quella che doveva essere la sua famiglia umana, lo ha abbandonato sul ciglio di una strada quando aveva solamente 2 mesi.

CREDIT: FACEBOOK

Una donna lo ha portato nel rifugio della sua città, ma visto che i ragazzi non sono riusciti a trovargli la casa adatta a lui, hanno deciso di trasferirlo.

È proprio a questo punto che il piccolo è arrivato al Kentucky Humane Society. Questo posto nuovo lo ha stravolto e ci ha impiegato molto tempo ad adattarsi.

La ricerca di una casa per il piccolo Great Dan

I volontari ora sono riusciti a farlo aprire. Adesso è un cane felice, ma con dei problemi. Purtroppo per riuscire a dimenticare ciò che ha vissuto e tutti questi spostamenti ha bisogno ancora di tempo.

Ora infatti sono alla ricerca della sua casa per sempre, ma ovviamente a causa di tutte queste problematiche sono consapevoli che non è facile.

CREDIT: PIXABAY

L’unica cosa che noi possiamo fare è parlare delle situazioni che questi cuccioli sono costretti a vivere, affinché le persone vadano nei rifugi ad adottare i cani che ne hanno bisogno. Tutti meritano un bellissimo lieto fine.