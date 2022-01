La ricerca di una casa per il piccolo Squid: la sua malformazione lo rende ancora più simpatico

Riuscire a trovare la casa perfetta per ogni animale non è affatto semplice, ma i ragazzi si stanno davvero impegnando per aiutare il piccolo Squid. Questo cucciolo è affetto da una malformazione congenita, ma vederlo è davvero bellissimo. Ha qualcosa di speciale.

Ogni cucciolo dovrebbe incontrare una famiglia amorevole nella sua vita. Questo però non accade sempre e tanti piccoli a quattro zampe perdono la vita nei rifugi, senza aver mai conosciuto l’amore.

Questo povero cagnolino è stato trovato a vivere per le strade di una città della California, come randagio. Era magro, solo, triste ed indifeso. Aveva bisogno di aiuto.

Un ragazzo che ha scelto di aiutare il rifugio locale, è subito andato a vedere la sua situazione. Però si è presto reso conto che il cucciolo aveva qualcosa di strano nella bocca, poiché era storta.

Lo ha portato dal medico e dopo la visita, è arrivata la diagnosi. Il piccolo Squid è affetto da una malformazione congenita, che ovviamente non gli comporta alcun tipo di problema, se non renderlo ancora più simpatico.

Vedere questo dolce cagnolino è bellissimo, perché si vede che è speciale e dolce. Quando si mette con la testa di lato, è ancora più bello.

La ricerca di una casa per il piccolo Squid

Poco tempo dopo l’arrivo in questo rifugio, visto che non c’era nessuna famiglia disposta ad adottarlo, hanno deciso di trasferirlo al Best Friend Animal Society.

I ragazzi di questo posto, ora si stanno impegnando per trovare la famiglia perfetta anche per questo cucciolo, ma sembra essere un lavoro impossibile. Non si è ancora fatto avanti nessuno.

Squid non ha bisogno di attenzioni particolari. Può stare con altri cani ed anche con bambini. I volontari ora gli stanno donando tutto l’amore di cui ha bisogno, in attesa che arrivi il lieto fine anche per lui.