La ricerca di una casa per Ruby, l'anziana cagnolina che è stata liberata dopo 12 anni e che ha un tumore

Ha passato tutta la sua vita legata ad una catena la piccola Ruby e non ha mai ricevuto affetto ed amore. Quando ormai poteva essere libera, i ragazzi hanno scoperto che purtroppo ha un tumore, ormai allo stato avanzato. Ora infatti cerca una casa, in cui poter vivere i suoi ultimi giorni.

Una storia straziante e che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Purtroppo ciò che ha vissuto questa piccola a quattro zampe è davvero terribile.

La piccola Ruby ha 12 anni ed i ragazzi di Ramapo Berger Animal Refuge, sono riusciti a liberarla solo poco tempo fa. Solo quando quello che doveva essere il suo amico umano, è morto.

Quella persona l’ha tenuta per tutto il tempo legata ad una catena fuori la casa. I volontari più volte sono andati da lui, con la speranza di poter portare via la cucciola, ma non sono mai riusciti nel loro obiettivo.

Solo pochi mesi fa l’uomo ha perso la vita e i suoi familiari erano stufi di avere il cane. Di conseguenza hanno allertato i ragazzi, perché non volevano occuparsi di Ruby e l’hanno lasciata libera.

Ovviamente l’hanno portata in fretta nel rifugio ed è proprio dopo la visita, che hanno fatto la triste scoperta. Purtroppo l’anziana cagnolina ha un tumore, che ormai è ad uno stato avanzato e non possono far nulla.

La ricerca di una casa per la piccola Ruby

Inoltre, il medico le ha anche diagnosticato un’infezione alle orecchie ed alla pelle. Ruby non ha ancora molto tempo a disposizione, ma tutti sperano di poterle donare un breve lieto fine.

La cucciola, nonostante le cattiverie e le crudeltà che ha subito, ha ancora molta fiducia negli esseri umani. Ama farsi coccolare e vuole fare lunghe passeggiate. Tuttavia, ancora non si è fatto avanti nessuno per portarla via dal rifugio.

Ruby ha bisogno di una famiglia umana che può donarle amore ed attenzioni. Anche lei, come tanti altri cani, merita di avere i migliori ultimi giorni di vita. Speriamo che il desiderio di questa cagnolina possa avverarsi il prima possibile.