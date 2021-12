Ci sono vicende di alcuni cani che sono davvero tristi e riescono a spezzarci il cuore. Il protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è un cane chiamato Weston, che è stato abbandonato dal suo amico umano. Con la speranza di poterlo rivedere, il cucciolo seguiva tutti i furgoncini.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio che ha conquistato i cuori di tantissime persone. Questo perché il cucciolo, nonostante ciò che aveva vissuto, aveva ancora fiducia in quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia.

Il piccolo Weston è stato notato per la prima volta da un ospite di un hotel. Lo hanno abbandonato ad una fermata di un autobus che era proprio di fronte a quell’edificio.

Di conseguenza, l’uomo ogni giorno vedeva cosa accadeva al cane e non era disposto a lasciarlo da solo. Il suo unico desiderio era solo quello di aiutarlo, ma soprattutto voleva mettere fine alle sue sofferenze.

CREDIT: FACEBOOK

Il cucciolo era dolce ed amichevole. Tuttavia, non si avvicina molto alle persone. Amava quando gli portavano il cibo, ma non voleva farsi toccare. Per questo sul posto è stato necessario l’intervento dei ragazzi di A Safefurr Place.

Danny, uno dei volontari, quando ha capito la gravità della situazione, è andato in fretta a vedere. Non poteva permettere che il cucciolo vivesse ancora in quello stato.

Il salvataggio del piccolo Weston

Il ragazzo dopo aver trovato il cane, ha chiesto informazioni in giro. Quando ha parlato con il titolare dell’hotel, ha scoperto che il cane era lì da 3 lunghi mesi e che nessuno si era mai interessato a lui. Seguiva tutti i furgoncini con la speranza di poter rivedere il suo amico umano.

Danny ha provato a catturarlo sin da subito, ma il cucciolo è riuscito a fuggire via. Da quel momento è scomparso fino alla sera. A quel punto, il ragazzo per portarlo in un posto sicuro, ha dovuto usare una trappola per catturarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Weston ora è nel rifugio e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Nonostante il trauma che ha vissuto, è molto dolce e gentile. Ama stare con le persone e con gli altri cagnolini. Infatti sono certi di riuscire a trovare la famiglia perfetta per lui in breve tempo.