Una commovente riunione è stata pubblicata sul web poche settimane fa. Il protagonista è un dolce cagnolino, chiamato Runt, che dopo tre lunghi anni, ha rivisto il suo amato amico umano. Quelle persone avevano ormai perso ogni speranza, ma quando hanno visto quelle foto, hanno subito capito che si trattava del loro cucciolo.

CREDIT: FACEBOOK

Il piccolo a quattro zampe aveva pochi mesi di vita, quando i suoi amici umani hanno deciso di adottarlo. La sua personalità dolce e vivace li ha conquistati in fretta.

Infatti senza rifletterci, dopo averlo conosciuto, hanno deciso di firmare tutti i moduli per la sua adozione. Runt si è adattato in fretta nella nuova casa ed ha fatto il possibile per instaurare un legame speciale, con tutta la sua famiglia.

Aveva un rapporto particolare con il suo amico umano, poiché uscivano spesso da soli per fare lunghe passeggiate e soprattutto, amavano dormire insieme nello stesso letto, l’uno affianco all’altro.

CREDIT: FACEBOOK

Un giorno è avvenuto il dramma che li ha sconvolti. Il cucciolo era nel giardino, per fare i suoi bisogni. Però, i suoi familiari non vedendolo rientrare a casa, sono usciti a controllare.

È proprio a quel punto che hanno fatto la scoperta drammatica. Il loro amato amico a quattro zampe, era scomparso nel nulla. Nessuno ha mai capito come fosse riuscito a fuggire, ma tutti hanno avviato le ricerche tempestivamente.

Il periodo in strada del piccolo Runt

CREDIT: FACEBOOK

Volevano fare il possibile per riuscire a ritrovarlo, ma tutti i loro tentativi non hanno mai portato ai risultati sperati. Lo hanno cercato ovunque ed hanno anche pubblicato diversi appelli sul web, ma non hanno mai avuto notizie.

Una donna che abita in un quartiere vicino, ha visto il cucciolo in giro e sin da subito gli ha donato il cibo e tutto ciò di cui aveva bisogno. Non poteva tenerlo a casa con sé, ma per 3 lunghi anni si è occupata di lui. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: WJHL

Alla fine, ha deciso di portarlo nel rifugio di Washington County Animal Shelter, affinché potesse trovare una nuova casa. I volontari hanno pubblicato le sue foto sul web e quando il suo amico umano le ha viste, ha capito subito che era il suo cagnolino. È andato sul posto tempestivamente e nel momento in cui Runt lo ha visto, gli è saltato praticamente tra le braccia.