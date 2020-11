Dopo 6 lunghi anni, finalmente è arrivato il miracolo che Sandra Campos stava aspettando. Ha potuto riabbracciare il suo amato cane Chato, che era scomparso. I volontari sono riusciti a rintracciarla grazie al microchip e tutti sono rimasti stupiti, da questo bellissimo lieto fine.

CREDIT: ABC10

Era il 2014. La donna in quel periodo ha avuto diversi problemi economici. Ha perso il lavoro e non è più riuscita a pagare l’affitto per una casa.

Di conseguenza si è ritrovata a vivere da senzatetto. Chato era l’unico punto di riferimento che le era rimasto. Erano inseparabili e nonostante le difficoltà, non l’ha mai lasciata sola e non l’ha mai abbandonata.

Il cucciolo ha sempre fatto il possibile per mostrare il suo affetto e il suo amore nei confronti dell’amica umana. Una mattinata però, è avvenuto il dramma che ha sconvolto Sandra. Erano in strada, quando all’improvviso il cane, impaurito da alcuni forti rumori, è fuggito via.

Da quel momento di Chato si sono perse tutte le tracce. La donna nel frattempo ha pubblicato moltissimi appelli su i social. Ha chiesto aiuto a tutti i suoi conoscenti ed ha anche appeso dei volantini in tutta la città.

Però, nonostante i suoi disperati tentativi, non ha mai ricevuto notizie sul suo amico a quattro zampe. Per sei anni, non ha mai perso la speranza, ha sempre pregato per poterlo riabbracciare e per poter tornare di nuovo a stare insieme.

Il ritrovamento del piccolo Chato

Il 21 novembre di quest’anno, i volontari di Front Street Animal Rescue, hanno trovato il cane a vagare solo e triste sul ciglio dell’autostrada. Era magro e disidratato, per questo si sono messi subito a lavoro per riuscire a prenderlo.

Durante la visita dal veterinario, hanno scoperto che aveva un microchip. Grazie a questo, hanno rintracciato Sandra, che nel momento in cui ha ricevuto la bellissima notizia, è scoppiata in lacrime. Sapeva che prima o poi avrebbe potuto rivedere il suo amato cane. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La donna durante la loro separazione, è riuscita a trovare un nuovo lavoro in New Mexico e nonostante fosse molto lontano, i ragazzi si sono fatti avanti per accompagnare il piccolo a quattro zampe da lei. Chato quando l’ha rivista, non è riuscito a trattenersi. Nonostante la lontananza, non ha mai dimenticato la sua amata amica umana.