La riunione tra il bambino e Jack, il cane smarrito La riunione tra il bambino e Jack, il cane smarrito nel 2017 e ritrovato mentre viveva come randagio in un'area servizio

Poche settimane fa, sul web è stato pubblicato un video che è diventato presto virale. Era la riunione tra un bambino ed il suo amato cagnolino Jack, che non vedeva da diversi anni, perché smarrito nel nulla. Un momento emozionante, che ha commosso tutti.

Il cucciolo e il piccolo, sin da quando si sono conosciuti hanno instaurato un rapporto speciale e nel vederli insieme, tutta la famiglia era felice.

Il desiderio della madre, era proprio quello che il bimbo potesse creare un legame indescrivibile, con il cagnolino ed è ciò che è accaduto, dopo poche settimane che è arrivato in casa.

Un giorno, però, nel 2017 è accaduto qualcosa di terribile. Il piccolo Jack, era uscito come suo solito per fare i suoi bisogni, ma quando il bimbo, chiamato Rocco Risso, è andato a richiamarlo, non lo ha più trovato. Era scomparso.

Ha iniziato a girare tutto il quartiere e con lui anche la sua famiglia, ha provato a cercarlo, ma era come se fosse sparito nel nulla. Di lui nessuno aveva notizie e non lo avevano mai visto.

Questo ovviamente ha spezzato il cuore di Rocco, che sperava in un lieto fine. Un giorno, la mamma riceve una telefonata da un suo amico, che aveva trovato Jack in un’area di servizio, che viveva come randagio.

La donna è andata subito a prenderlo e quando è arrivata in casa, ha chiamato subito il figlio dicendogli di uscire, perché aveva un regalo per lui. Il momento il cui i due si sono rivisti è stato qualcosa di magico. Ecco il video della riunione di seguito:

Rocco e Jack si sono stretti in un lungo abbraccio, si sono anche gettati a terra. Il piccolo ha iniziato a piangere, poiché nonostante non avesse mai perso le speranze in quel periodo, rivederlo per lui è stato qualcosa di magico.

Una storia che ci ha stupito, poterne parlare è stato bellissimo, fatela conoscere anche ai vostri amici. Condividete!