Solo pochi giorni fa sul web è stata resa pubblica una riunione davvero commovente. La protagonista è una cagnolina chiamata Jessie Lee, che era rimasta intrappolata su una scogliera. Ora per fortuna è in un posto sicuro ed ha anche potuto riabbracciare la sua famiglia.

L’incubo di ogni amico umano è proprio quello di poter perdere il proprio animale domestico. Questo perché quando scompare, non puoi mai sapere se gli sia accaduto qualcosa di brutto.

Jessie Lee per esempio viveva con la sua famiglia in un’abitazione in Colorado. Quelle persone l’hanno adottata quando era solamente una cucciola e sin da subito si sono affezionati a lei.

Hanno fatto di tutto per farla adattare nella nuova casa e per farla sentire amata e protetta. Infatti ogni giorno la portavano a fare lunghe passeggiate per il quartiere e soprattutto, al parco a giocare con i suoi fratellini a quattro zampe.

Un giorno però, è avvenuto qualcosa di davvero drammatico. Mentre la famiglia era in casa, la piccola era nel giardino. Tuttavia, probabilmente per seguire un altro cane, è riuscita ad uscire dal recinto e da quel momento di lei si sono perse tutte le tracce.

I suoi amici umani se ne sono resi conto in fretta, ma ormai era troppo tardi. Nessuno aveva più informazioni di Jessie Lee ed era praticamente scomparsa nel nulla.

Il ritrovamento della piccola Jessie Lee sulla scogliera

Esattamente 2 settimane dopo, la famiglia ha ricevuto la chiamata che tanto desiderava. I ragazzi di Humane Society hanno trovato la cagnolina intrappolata su una scogliera. Nessuno sa bene come sia arrivata lì sopra, ma non riusciva più a trovare la strada per uscirne.

Per fortuna una persona del posto, quando si è resa conto della sua grave situazione, ha deciso di intervenire. Per prima cosa ha allertato i volontari e con il loro aiuto, è riuscito a catturarla, grazie anche alla sua attrezzatura da alpinismo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I suoi amici umani quando hanno ricevuto la chiamata da parte del ragazzi, non sono proprio riusciti a trattenere le lacrime. Infatti senza aspettare nemmeno un secondo, sono andati di corsa al rifugio, per poter riabbracciare la loro amata amica a quattro zampe.