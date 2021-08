Una vicenda drammatica è avvenuta poco tempo fa in Missouri. Due agenti di polizia hanno trovato un cane, chiamato Zeke, chiuso dentro una macchina. Stava aspettando il ritorno del suo amico umano, che aveva ormai perso la vita in una sparatoria avvenuta poco tempo prima.

Un episodio drammatico, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. In molti infatti hanno fatto una donazione alla clinica veterinaria, per aiutare il piccolo.

La drammatica storia di questo cucciolo è iniziata poche settimane fa. Era una giornata come le altre per lui e per il suo amico umano di 33 anni. Erano usciti per fare delle commissioni.

Ad un certo punto però l’uomo è rimasto coinvolto in un litigio per futili motivi. Era fuori un supermercato, ma l’altra persone ha tirato fuori una pistola e lo ha colpito. I sanitari intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarlo. Hanno solo potuto constatare il suo decesso.

Circa un’ora dopo le persone che erano lì vicino, hanno notato il cucciolo che era dentro la macchina e che stava molto male. La temperatura era arrivata a livelli molto elevati e stava soffrendo.

È proprio a quel punto che gli agenti sono intervenuti e lo hanno salvato. Hanno rotto il vetro e lo hanno tirato fuori.

La strada per la guarigione del piccolo Zeke

Hanno trasportato il piccolo d’urgenza nella clinica veterinaria. Il medico sin da subito lo ha sottoposto a tutti i trattamenti di cui aveva bisogno per tornare a stare bene.

La sua storia ovviamente è diventata in fretta virale sul web ed in tanti si sono interessati a lui. Infatti, hanno fatto anche delle donazioni alla clinica proprio per aiutarlo.

I familiari del suo amico umano, invece, sono felici di riprenderlo con loro. Nonostante la grave perdita che hanno avuto, faranno di tutto per mostrare amore ed affetto al piccolo Zeke. Non lo lascerebbero mai, visto il rapporto speciale che aveva con il suo amico umano.