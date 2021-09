Il gatto Craig è diventato una vera e propria star del web negli ultimi giorni. Questo perché tra lui e la sua piccola amica umana è nata una routine davvero speciale. In tanti nel vederli insieme sono rimasti a bocca aperta.

Ogni bambino dovrebbe crescere con l’amore e le cure di un animale domestico. Può aiutarlo ad essere più sicuro di sé stesso, ma anche a superare tanti momenti difficili.

Tutto è iniziato nel 2019. Quando Jessica Leatherman ha deciso di adottare il gattino da un rifugio locale. Il piccolo Craig era arrivato lì da 8 mesi ed era stato trovato a vivere come randagio.

Tra il piccolo a quattro zampe e la bambina, è nato un legame unico e speciale sin da subito. La mamma infatti dopo alcuni giorni di affidamento, ha deciso di adottarlo per sempre.

Tuttavia, poche settimane dopo è accaduto qualcosa di davvero incredibile. Craig e la bimba hanno iniziato una routine davvero insolita e speciale. Tutto il quartiere ama guardarli stare insieme.

Il gattino ogni mattina si sveglia ed accompagna la sua piccola amica umana a prendere l’autobus per andare a scuola. La famiglia non si sarebbe mai aspettata di vedere una cosa del genere.

Il legame nato tra Craig e la bimba

La cosa davvero incredibile della vicenda è che inoltre, il piccolo a quattro zampe sa anche l’orario in cui torna a casa e va ad aspettarla alla fermata. La bambina ogni volta è davvero felice di rivederlo.

Jessica ha voluto condividere la storia con i suoi amici sui social, ma ovviamente non si sarebbe mai aspettata che potesse avere così tanto successo.

In molti si sono complimentati con lei per la dolcezza della sua bambina ed anche per quella del suo gattino. Insieme sono qualcosa di davvero bello e speciale.

