Fergus è un cane molto dolce, che purtroppo non ha avuto un bell’inizio di vita. È stato trovato a vivere come randagio e le sue condizioni erano gravi. Aveva un gonfiore sul viso, causato proprio dal morso di un serpente. La sua vita era in pericolo ed il medico è subito intervenuto per aiutarlo.

I cuccioli che vivono in strada, hanno uno sguardo triste e spento. Questo perché vivere in quelle condizioni, per loro non è affatto semplice. Hanno bisogno di incontrare delle persone amorevoli.

In questo caso, i volontari di Vet Ranch hanno saputo per caso della situazione di questo cagnolino. Una donna ne stava parlando e loro sono subito intervenuti per salvarlo.

Quando sono arrivati nel quartiere, lo hanno trovato in poco tempo. Tuttavia, oltre ad essere magro e disidratato, non sembrava essere in condizioni molto gravi. Per questo lo hanno portato d’urgenza nel loro rifugio.

Il medico dopo un’accurata visita lo ha sottoposto a diversi trattamenti per fargli guadagnare peso. Solo poche ore dopo l’arrivo in quel posto, i ragazzi hanno notato qualcosa di strano sul suo viso.

I volontari hanno iniziato a vedere uno strano gonfiore su un lato ed il medico, si è presto allarmato. Non era una cosa molto normale ed ha capito in fretta che la sua vita era in pericolo.

La scoperta del medico sulla situazione del piccolo Fergus

È solo dopo pochi minuti che il veterinario ha scoperto la triste verità, che ha spezzato i cuori di tutti. Quello strano gonfiore era stato causato dal morso di un serpente ed aveva pochissimo tempo per salvare il cucciolo.

Fergus per 18 lunghe ore, è stato sottoposto ad un delicato trattamento. Ha avuto bisogno di cure e tempo per potersi riprendere.

Per fortuna, grazie al tempestivo intervento del medico, è riuscito a sopravvivere. Inoltre, ha anche trovato una famiglia dolce ed amorevole disposta ad adottarlo. Anche questo cucciolo ha avuto il lieto fine che tanto desiderava.