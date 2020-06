La speciale adozione di una cucciola chiamata Peanut ed il suo modo di ringraziare Il modo di ringraziare di Peanut e la sua speciale adozione, che ha commosso l'intero mondo del web

La maggior parte dei cani che sono costretti a vivere nei rifugi, sono felici quando arriva qualcuno e riesce a farli uscire da quei posti. Questa è la storia di Peanut, una dolce cagnolina e della sua speciale adozione. Ha trovato un modo commovente per ringraziare il suo nuovo amico umano.

Un uomo dell’Arizona, affetto da distrofia muscolare, ha sempre avuto un amore profondo per gli animali ed è per questo, che in casa aveva due cani.

A causa dell’età però, uno di loro è morto e questo ha portato molta tristezza nel suo cuore ed in quello dell’altra piccola a 4 zampe, poiché entrambi erano molto legati.

Il signore voleva fare di tutto per cercare di farla riprendere. Così, insieme alla sua famiglia, ha deciso di adottare un nuovo cucciolo, nel rifugio della città.

È proprio in quel momento, che ha conosciuto Peanut. La piccola viveva in quel posto ormai da diversi giorni e visto che non era arrivata nessuna richiesta per lei, era stata scritta nella lista per l’eutanasia.

La cagnolina sapeva che l’ la sua vita sarebbe finita. Ecco perché, quando l’uomo è andato lì e l’ha portata via, era al settimo cielo. Da quel momento, tutto è cambiato.

Nel giro di pochi giorni nella nuova casa, è riuscita ad ambientarsi, a creare un bel rapporto con la sua sorellina a 4 zampe e con il suo nuovo amico umano. Peanut sapeva che lui l’aveva salvata ed è per questo che ha trovato un modo unico e speciale per ringraziarlo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La cucciola si è praticamente sdraiata sulle sue ginocchia ed ha iniziato a leccargli tutto il viso. Il signore era felice, perché sapeva che era un suo modo per dirgli “Grazie”, per averle salvato la vita.

Nei rifugi ci sono tanti cani come Peanut, con tanto amore da offrire!