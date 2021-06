Il compleanno è il giorno speciale per tutti coloro che compiono gli anni, anche se si tratta di un animale domestico. Il gattino Sammy, residente in un rifugio dell’Ohio, ha recentemente compiuto la bellezza di 19 anni. I volontari, per celebrarlo, hanno organizzato per lui la migliore festa di compleanno che si sia mai vista, soprattutto per come è andata a finire.

Credit: cincyanimalcare – Instagram

La vita di questo fantastico gatto bianco è stata molto lunga e anche piena d’amore. Ha vissuto per tutta la vita insieme a suo padre in una casa confortevole.

Purtroppo gli anni passano per tutti e il papà di Sammy, a un certo punto, è stato costretto a trasferirsi in una casa di cura per anziani, dove però non accettavano animali.

Il micio è finito nella struttura della Cincinnati Animal Care. Per alcune settimane si è fatto conoscere per il gatto dolce che era, ma purtroppo non aveva ancora ricevuto nessuna richiesta di adozione. Per le persone che si interessavano a prendere un animale lui risultava troppo vecchio e alla fine si tiravano sempre indietro.

Ma Sammy aveva conquistato il cuore di tutto il personale del rifugio. Amava le coccole e dormire sulle ginocchia delle persone. Voleva carezze e a sua volta voleva darne. Tutte caratteristiche che hanno convinto i volontari a fare qualcosa di speciale per lui.

La festa di compleanno di Sammy

Credit: cincyanimalcare – Instagram

In occasione del suo 19esimo compleanno, i volontari hanno organizzato un party davvero fantasmagorico per il gatto. Con tanto di torta, festoni e un buffo cappellino luccicante.

È stata una giornata davvero speciale per Sammy e i soccorritori hanno anche scattato tante foto per poi pubblicarle sui loro profili social. Nella didascalia, raccontavano la sua storia e esortavano chiunque a farsi avanti per adottarlo.

Credit: cincyanimalcare – Instagram

L’idea ha funzionato alla grande! Nonostante Sammy fosse anzianotto, le sue condizioni di salute erano piuttosto buone e una famiglia amorevole si è fatta avanti per adottarlo.

Non solo. Tutti coloro che non sono arrivati in tempo per adottare il micio, hanno avuto l’opportunità di conoscere altri gatti della struttura e adottarli.

Insomma, anche se a compiere gli anni è stato il solo Sammy, alla fine anche tanti altri gattini hanno ricevuto il regalo più bello di tutti: una famiglia pronta ad accoglierli e donare loro tutto l’amore che meritano.