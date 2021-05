Questa è la meravigliosa storia di un cagnolino speciale di nome Benjamin. Il cucciolo è nato con una malformazione alla spina dorsale, che ha causato la completa infermità delle zampe posteriori e della sua schiena. Nonostante questo, lui non si è mai mostrato abbattuto e ha sempre cercato di vivere la sua vita come i suoi fratellini.

Credit immagine: @ thetuckerfarm / Instagram

Tutto è iniziato quando il proprietario di Ben, ha portato il cucciolo alla Bosley’s Place, un’associazione che si occupa del salvataggio e delle cure dei cagnolini. Non sapeva come prendersi cura di quella piccola creatura in difficoltà, così ha chiesto aiuto a quegli esperti.

Benjamin non era in grado di camminare e non poteva nemmeno avvicinarsi alla sua mamma per essere allattato, così i volontari lo hanno nutrito artificialmente, finché non si è rimesso completamente.

Successivamente, quelle splendide persone si sono anche occupate di trovare per lui la persona adatta che volesse prendersi cura di lui.

Ad adottare il cucciolo è stata una meravigliosa donna di nome Beth, che fin da subito ha iniziato una terapia con il suo nuovo amico a quattro zampe.

Una sedia speciale per Benjamin

Credit immagine: @ thetuckerfarm / Instagram

Col passare dei giorni, purtroppo Beth ha capito che, molto probabilmente, il cucciolo non avrebbe mai recuperato la mobilità alle sue zampette posteriori. Così ha indagato e ha trovato una soluzione alternativa.

Ha contattato una società che si occupa di costruire delle sedie a rotelle per cani su misura e gliene ha fatta costruire una tutta per lui.

Credit immagine: @ thetuckerfarm / Instagram

Quando Ben ha provato per la prima volta la sua nuova sedia, non stava più nella pelle. Finalmente poteva sfogare tutta la sua vitalità senza chiedere l’aiuto a nessuno. Il cucciolo riusciva perfino a mangiare da solo. Beth ha detto: