Volontaria interviene dopo una chiamata, in aiuto di un cane abbandonato in gravi condizioni e legato ad una catena: la storia di Bequer

Oggi vogliamo raccontarvi la storia del cane Bequer, abbandonato legato alla catena, in gravi condizioni di salute, da qualche persona crudele. Fortunatamente, un angelo ha incrociato il suo cammino e ha cambiato il destino che qualcun altro aveva scelto per lui.

Un uomo stava tornando alla sua abitazione, quando ha notato un povero cagnolino abbandonato e legato con una catena. Nel tentativo di aiutarlo e di liberarlo dalla sua sofferenza, il buon samaritano ha chiamato l’associazione per la salvaguardia degli animali del posto, la Rebel Dogs Detroit.

Il direttore del rifugio, dopo aver ascoltato il suo racconto, ha chiesto ad una volontaria di intervenire sul posto. Quando Tiffany Perkins ha raggiunto l’uomo, è rimasta sconvolta alla vista di Bequer.

Era timido e quando mi ha vista, si è nascosto dietro il garage. Ha sbirciato da un lato quando ho iniziato a chiamarlo. Mentre mi avvicinavo, la sua coda ha iniziato a scodinzolare. Poi si è avvicinato e si è lasciato accarezzare. Era sollevato perché ha capito che ero lì per aiutarlo e per liberarlo da quell’inferno.

Quando Tiffany l’ha liberato dalla sua prigione, il cagnolone si è rotolato a terra e si è poi messo a pancia in su, in attesa delle coccole della volontaria.

Sfortunatamente, la catena gli aveva provocato delle gravi ferite al collo, così la donna si è mobilitata per portarlo dal veterinario. In attesa di tutte le cure, è rimasta al suo fianco e gli ha fornito l’amore e il supporto di cui aveva bisogno. Il cane non riusciva a smettere di sorridere e di mostrare la sua gratitudine.

Abbiamo trascorso molto tempo in macchina in attesa del suo intervento chirurgico per più di 5 ore. Dopo un po’ si è addormentato sulle mie ginocchia.

La nuova vita del cane Bequer

Oggi Bequer si sta riprendendo dall’intervento, ma è felice e nulla conta di più. Finalmente ha conosciuto l’amore e una persona meravigliosa che lo coccola e si prende cura di lui ogni giorno.

Il cane sta attualmente cercando la sua casa per sempre e i volontari hanno assicurato che sceglieranno la famiglia perfetta. Qualcuno che non lo abbandonerà mai più.