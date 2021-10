Ogni animale purtroppo ha un passato alle spalle. La piccola Lucy per esempio, nella sua breve vita non ha mai conosciuto l’amore. Tuttavia, grazie al lavoro di un gruppo di volontari è riuscita a guarire e a riprendersi. Soprattutto ha imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani.

CREDIT: PEXEL

Ci sono storie di cani che ci possono spezzare il cuore e questa, è una di quelle. Anche per noi è difficile parlare di ciò che ha vissuto la piccola.

Tutto è iniziato quando un gruppo di volontari l’hanno trovata mentre viveva come randagia nel suo quartiere. Non si faceva toccare da nessuno e passava la maggior parte del tempo isolata da tutti.

I ragazzi sono venuti a conoscenza della sua situazione grazie ad una segnalazione e visto il racconto drammatico, sono andati presto a controllare. Il loro unico scopo era quello di aiutare la piccola a stare bene di nuovo.

CREDIT: YOUTUBE

Lucy non aveva la minima intenzione di avvicinarsi. Hanno provato anche con il cibo, ma lei preferiva rimanere senza mangiare che farsi toccare. Per riuscire a catturarla, hanno dovuto usare una gabbia come trappola.

Una volta arrivata al rifugio, la cucciola ha capito che non poteva più fuggire, infatti ha lasciato il medico e i ragazzi fare il proprio lavoro. Lei non sapeva che in realtà volevano solo aiutarla a stare bene.

La trasformazione della piccola Lucy

CREDIT: YOUTUBE

I primi giorni in quel posto nuovo, per lei sono stati molto difficili. Piangeva in continuazione e non voleva stare chiusa nel suo box. Per fortuna però, una ragazza che passava molto tempo lì, ha deciso di fare il possibile per farle capire le loro intenzioni.

Quella persona dal cuore enorme, ha passato intere giornate con la piccola. Ogni giorno la portava a fare lunghe passeggiate e passava molto tempo con lei su un prato a giocare. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Grazie al lavoro della ragazza, la piccola Lucy ha acquistato di nuovo la fiducia negli esseri umani ed è felice di tutto ciò che ha. Vederla adesso è davvero meraviglioso. Buona vita piccola…

