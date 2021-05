Il cane protagonista di questa storia si chiama Bernard ed è stato trovato abbandonato nel portico di una casa. Non si muoveva e sembrava morto, ma fortunatamente qualcuno ha pensato di chiamare i volontari del posto e salvargli così la vita.

Quella casa era abbandonata e nessuno sapeva di chi fosse quel povero e debole animale, ne come fosse finito lì. Il povero Bernard non riusciva nemmeno ad aprire gli occhi. Uno dei soccorritori si è avvicinato a lui e quando si è reso conto che respirava ancora, si è subito mobilitato per prenderlo in braccio e per portarlo, nel più breve tempo possibile, alla clinica veterinaria.

Dopo un accurata visita medica, il veterinario ha scoperto che aveva una ferita alla schiena e che era denutrito e disidratato. Ma non aveva altri problemi di salute. Per diversi giorni, è rimasto ricoverato nella struttura, dove ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno. In poco tempo, il dolce Bernard ha iniziato a mostrare miglioramenti e la sua immensa gratitudine nei confronti di quelle persone che lo avevano salvato dalla morte.

La nuova vita del cane Bernard

Dopo un lungo periodo di riabilitazione, Bernard ha potuto lasciare la clinica veterinaria ed è stato trasferito al rifugio. I volontari hanno lavorato quotidianamente con lui, per insegnargli ad avere fiducia nell’essere umano.

Era un cagnolino dolcissimo e non è stato difficile per loro riuscire a trovargli anche una famiglia amorevole. Oggi il piccolo Bernard sta bene, è felice e vive con delle persone meravigliose che lo amano e si prendono cura di lui ogni giorno.

La sua nuova mamma ha anche deciso di cambiargli nome, così da cancellare ogni traccia del suo triste passato. Oggi questo dolce amico a quattro zampe si chiama Diego.

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che sono intervenuti e che hanno dato a questo cucciolo, la possibilità di essere felice per la prima volta in tutta la sua vita!