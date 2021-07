Quando Rachel ha portato a casa i gattini, non si aspettava affatto una reazione come quella che ha avuto il suo cane Bertie

Quando dei cuccioli, di qualsiasi specie essi siano, si ritrovano fin da appena nati senza una mamma, è sempre molto complicato riuscire a dargli tutto l’amore, il cibo e le coccole di cui hanno bisogno per sopravvivere e crescere. I 7 gattini protagonisti di questa storia, hanno trovato una guida ed un protettore speciale nel cane Bertie, un golden Retriever di circa due anni, che già a sua volta era stato salvato dalla strada quando era solo un cucciolo.

La storia di questi mici appena nati inizia quando alcuni passanti, quasi distrattamente, si sono accorti di loro mentre erano da soli sul ciglio della strada. Erano davvero molto piccoli, quindi si notava la loro difficoltà persino ad alzarsi in piedi.

Quelle persone si sono fermate ed hanno provato a vedere se nei paraggi ci fosse la loro mamma. Ma di lei, purtroppo, non c’era minima traccia. Così, molto responsabilmente, hanno chiamato i volontari della Bettersea, un’organizzazione di salvataggio degli animali del sud-est dell’Inghilterra.

Arrivati nel rifugio, i gattini sono stati sottoposti tutti a delle attente visite da parte del veterinario. Il dottore, per fortuna, a parte una lieve forma di malnutrizione, non ha riscontrato particolari problemi di salute. Il problema, a quel punto, era solo nutrirli e tenerli al caldo fino a quando non sarebbero stati abbastanza grandi per trovare una casa.

Bertie veste i panni del tutore dei gattini

A prendersi la responsabilità di portare con sé a casa i gattini, è stata la responsabile della Bettersea, una splendida donna di nome Rachel.

Quando Rachel li ha portati a casa, non avrebbe mai potuto aspettarsi quello che stava per succedere.

Il suo cucciolo Bertie, un golden retriever nero di due anni, salvato a sua volta dalla strada, ha accolto i mici come se fosse responsabilità sua prendersi cura di loro. Gli stava vicino quando dovevano mangiare e li coccolava durante il sonno.

Rachel, nonostante avesse un’esperienza illimitata in campo di salvataggi, ha affermato di non aver mai visto prima una cosa del genere.

Il rapporto meraviglioso tra Bertie ed i 7 gattini è andato avanti per settimane. Fino al giorno in cui tutti quanti non erano pronti per cavarsela da soli.

Data la loro dolcezza, non ci è voluto molto affinché ognuno di loro trovasse una casa e delle persone amorevoli.

Rachel, dispiaciuta per doversi separare da loro, si è definita comunque soddisfatta. Soddisfatta del suo lavoro ma, soprattutto, del suo cucciolo bello e bravissimo.