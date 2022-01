Questa è la storia del cane Buddy, un mix di American Pit Bull Terrier di due anni, che è rimasto incastrato con la testa in un blocco di cemento.

Fortunatamente, un passante non appena ha visto la scena, ha lanciato l’allarme all’associazione del posto e i volontari sono subito intervenuti. Se l’uomo non fosse intervenuto, la vicenda si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi.

Liberare Buddy da quel blocco di cemento non è stato affatto facile per i ragazzi. Ma erano determinati a salvarlo e hanno fatto tutto il possibile, armandosi di pazienza e continuando a tranquillizzare l’animale.

Buddy è rimasto bloccato con la testa nel muro di cemento dopo aver notato un altro cane. Ma una volta che ci ha infilato la testa, non è più riuscito a liberarsi. All’altro cane non importava della sua situazione e continuava a mordere la testa del cucciolo indifeso.

Alla fine, i volontari hanno usato uno scalpello per rompere il cemento intorno al collo di Buddy. Pezzetto per pezzetto finché il cucciolo non è riuscito a tirare fuori la testa. Ci sono voluti ben 20 minuti.

La reazione del cane una volta libero, è stata incredibile. Ha iniziato a correre in cerchio intorno ai suoi soccorritori mentre la sua coda scodinzolava a più non posso.

I volontari si sono anche occupati di portarlo dal veterinario, per assicurarsi che stesse bene.

Inizialmente pensavamo fosse un randagio. Ma grazie ai post sui social media del suo umano, abbiamo scoperto che si era perso e lo stavano cercando.

Pochi giorni dopo, Buddy ha riabbracciato la sua famiglia. I ragazzi, prima di salutarlo, si sono occupati di fornirgli un microchip, così che la prossima volta, se dovesse ritrovarsi in una situazione simile, potrà sempre ritrovare la sua famiglia.

Hanno poi voluto lanciare un appello al mondo del web: “Non rimanete indifferenti davanti ad un cane in difficoltà come Buddy, ma lanciate subito l’allarme”.