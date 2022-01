Ridotto in gravi condizioni a causa della negligenza di quelle persone, il cane Emerson un giorno è riuscito a fuggire in cerca di aiuto

Il cagnolino protagonista di questa storia si chiama Emerson. È stato trovato per strada, in gravi condizioni, dai volontari dell’associazione del posto. Il cucciolo aveva pochi denti, a causa di una vita di cure dentistiche scadenti e aveva una ferita alla zampa che si era infettata.

Era riuscito a fuggire da quell’abitazione fatta di sofferenza e dolore e aveva camminato senza sosta, con la speranza di raggiungere un posto sicuro. Fortunatamente qualcuno ha allertato i soccorritori e quando hanno cercato di consolarlo, si sono resi conto che tremava ancora di paura.

Vista la gravità della ferita alla zampa, il veterinario ha deciso di sottoporlo ad un intervento chirurgico, sperando di riuscire a salvarla. Purtroppo, durante l’operazione sono sopraggiunte delle complicazioni e il medico alla fine ha dovuto amputare la zampa.

La nuova vita del cane Emerson

Oggi Emerson è un cane diverso e vive con una nuova mamma di nome Micaela e con il resto della sua famiglia. La donna lo ha accettato proprio per come è, con tre zampe. Si prende cura di lui e lo sta aiutando giorno dopo giorno a dimenticare il suo triste passato.

Il video del salvataggio è diventato virale sui social network e ed ha scaldato il cuore di migliaia di persone. La trasformazione dal giorno del ritrovamento al giorno dell’adozione, è davvero incredibile. Emerson era un cagnolino ferito, in gravi condizioni e con gli occhi tristi, mentre oggi è diventato un cane sano, con il pelo pulito e gli occhi che luccicano di gioia.

Il ringraziamento più grande va a coloro che lo hanno visto per strada ed hanno allarmato i volontari e agli stessi soccorritori, che sono intervenuti in suo aiuto, che lo hanno curato e gli hanno regalato una seconda possibilità di essere felice. Non rimanere indifferenti davanti ad un animale bisognoso, perché un vostro piccolo gesto può cambiare per sempre la sua intera vita.