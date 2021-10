George stava morendo in un incendio, ma un Vigile del Fuoco è intervenuto in suo soccorso e gli ha salvato la vita: la storia

Oggi vogliamo raccontarvi la bellissima storia del cane George, un mastino di 16 mesi salvato da un vigile del fuoco. Sono queste le vicende che ci fanno ancora sperare nel genere umano e che ci dimostrano che esistono ancora persone con un cuore grande e pieno di amore.

I fatti si sono svolti nel mese di settembre, quando il pompiere Malcolm Cortner ha risposto alla chiamata su un incendio che era divampato in una casa della zona. Così, insieme ai suoi colleghi, si è subito precipitato sul posto, pronto a domare le fiamme.

Durante l’intervento, il vigile del fuoco ha localizzato un povero mastino tra le fiamme. Senza nemmeno fermarsi a riflettere, l’eroe in divisa ha subito raggiunto il cagnolino e l’ha caricato sulle spalle. Poi lo ha portato in salvo. Una volta fuori dall’abitazione, gli altri soccorritori gli hanno fornito l’assistenza medica e l’ossigeno necessario. L’animale aveva inalato molto fumo e purtroppo le sue condizioni erano gravi.

In seguito, George è stato affidato alle cure della clinica veterinaria del posto. Aveva bisogno di molti trattamenti medici, ma quando la sua famiglia ha capito a quali costi sarebbe andata incontro, ha deciso di fare una scelta sofferta: l’eutanasia.

L’intervento del Vigile del Fuoco per salvare George

Il Vigile del Fuoco Cortner non riusciva a credere a quel triste epilogo e il suo grande cuore non gli ha permesso di rimanere indifferente. Così si è precipitato alla clinica e si è offerto di pagare ogni spesa veterinaria e anche di adottare George dopo la riabilitazione.

Aveva messo a rischio la sua stessa vita per salvare quel cane e adesso non avrebbe permesso per nulla non mondo che qualcuno mettesse fine alla sua vita, senza nemmeno provare a combattere.

Davanti alla sua richiesta, il proprietario ha accettato senza nemmeno esitare. Sapeva che quella era la cosa migliore per il suo amico a quattro zampe e lui aveva già perso la casa e di certo non poteva pagare il veterinario. Grazie al pompiere, oggi il mastino si sta riprendendo ed ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno.

Una volta dimesso dalla clinica veterinaria, è andato a vivere con il suo nuovo papà umano, che ogni giorno si prende cura di lui e lo ama proprio come un figlio. La storia si è diffusa sui social in pochissimi giorni e il pompiere ha ricevuto messaggi di ringraziamenti da parte di migliaia di utenti provenienti da ogni parte del mondo.