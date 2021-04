Il destino aveva altri piani per Mo: la rinascita di un cane e l'amore dei volontari

Molti ricordano la storia del cane Mo, scampato da un mattatoio a Bali, dove purtroppo la carne di cane è ancora molto richiesta. I soccorritori credono che il cucciolo sia caduto dalla bici di coloro che lo stavano trasportando incontro al suo triste destino.

Il povero animale aveva il muso legato con il nastro adesivo ed è caduto in un canale, dove ha vissuto per circa due settimane. Fortunatamente qualcuno ha notato la sua presenza e i volontari sono accorsi in suo aiuto.

Mo è stato portato in una clinica veterinaria, dove un team di esperti lo ha sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Per molto tempo, il cagnolino è rimasto nelle mani di quegli angeli, che gli hanno fornito amore e cure quotidiane.

Nonostante ciò che gli avevano fatto e i tanti maltrattamenti subiti in tutta la sua vita, Mo continuava a scodinzolare mentre quegli estranei gli parlavano e lo toccavano. Forse aveva capito che finalmente era in buone mani.

A poco a poco, ha anche cominciato a mostrare la sua dolce personalità. Non ha più quei problemi di circolazione che quel nastro adesivo stretto al muso, gli aveva comportato. Ha ripreso peso e finalmente ha una seconda possibilità di vita.

La nuova e bellissima vita del cane Mo

Recentemente, è arriva la notizia che il mondo intero stava aspettando. Dopo la tanta rabbia verso quelle crudeli persone che lo avevano ridotto così, tutti si sono ritrovati a sorridere davanti alle sue foto.

Mo ha trovato una famiglia grazie ai volontari che quel giorno l’avevano portato via da quel posto infernale. Vive con delle persone che lo amano e che si prendono cura di lui ogni giorno. Ha anche instaurato un bellissimo legame con gli altri amici a quattro zampe di casa, con i quali ama correre e giocare.