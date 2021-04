Il protagonista della storia di oggi, è un cane di nome Odino. Per tutta la sua vita, ha trascorso le giornate in un allevamento. Era costretto a patire la fame e la sete e con il passare del tempo, le sue condizioni sono peggiorate in modo drastico.

Credit: Odin The Rescue Malamute / Facebook

Era tenuto legato ad una catena, all’aperto per tutto l’anno. Non importava se faceva troppo freddo o troppo caldo. Odino era condannato a morire così. La sua pelle, con i giorni, si è infettata e le sue ossa erano ormai visibili ad occhio nudo. Aveva i parassiti intestinali e i denti rovinati.

Perché viveva così? Anche se dalle sue foto non si nota affatto, Odino è un Alaskan Malamute puro e finché hanno potuto, quelle crudeli persone lo hanno sfruttato per la riproduzione di cuccioli di razza.

Fortunatamente, qualcuno ha lanciato l’allarme sulla sua situazione e i volontari del posto sono intervenuti per salvarlo.

Non ci è voluto molto per portare via il cane da quell’allevamento abusivo, anche grazie all’intervento delle autorità.

Il povero cucciolo è stato portato in una clinica veterinaria, dove un team specializzato è intervenuto per garantirgli tutte le cure di cui aveva bisogno.

Credit: Odin The Rescue Malamute / Facebook

Nel frattempo, i soccorritori si sono mobilitati anche per cercargli una casa per la riabilitazione. In quelle condizioni, non poteva stare al rifugio.

Sembrava essere uscito da un incubo. Era emaciato, coperto di ferite, con i denti rotti ed incredibilmente debole. Aveva un odore putrido per via delle sue orribili infezioni della pelle.

Una famiglia si è fatta avanti per prendersi cura di lui e oggi questo cagnolone si sta riprendendo e il suo aspetto è cambiato in modo incredibile!

Credit: Odin The Rescue Malamute / Facebook