Prince è stato abbandonato da quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia in una città abbandonata, senza cibo e senza acqua

Il protagonista di questa storia è un povero husky di nome Prince. È stato abbandonato in una città fantasma, senza cibo e senza acqua e soprattutto incapace di badare a se stesso. Era abituato all’amore di quelle persone, ad una casa calda e al calore umano. Poi da un giorno all’altro, si è ritrovato al buio e al freddo, senza riuscire a capire in cosa avesse sbagliato.

Credit: Hope For Paws – YouTube

Fortunatamente, la sua situazione è arrivata all’attenzione dei volontari dell’associazione Hope For Paws. Due ragazzi, Eldad e Loreta, hanno subito raggiunto il posto e si sono messi alla ricerca del povero cane abbandonato. Prince però non si fidava affatto di quegli sconosciuti e ogni volta scappava via.

C’era una ferrovia attiva e avevamo paura del passaggio del treno. Ogni tentativo di avvicinarlo però era inutile e alla fine abbiamo pensato di attirarlo con un cheeseburger.

Nelle ore successive abbiamo cercato di conquistare la fiducia di quel bellissimo husky dagli occhi azzurri. Ma il suo cuore ferito, non gli permetteva di fidarsi di noi. Alla fine siamo stati costretti ad intrappolarlo.

I soccorritori hanno posizionato una rete intorno al perimetro e sono riusciti a metterlo all’angolo. Poi, con una corda, sono riusciti a prenderlo e a portarlo sulla loro auto.

Credit: Hope For Paws – YouTube

La tappa successiva è stata la clinica veterinaria più vicina. Prince ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno e grazie ad un bagno caldo e rilassante, si è liberato di tutto quello sporco sul suo pelo.

Nonostante tutto, le sue condizioni di salute erano molto buone. Nei mesi successivi, i volontari hanno lavorato quotidianamente con lui per insegnargli ad avere di nuovo fiducia negli esseri umani e soprattutto per dimostrargli che non tutti gli esseri umani sono cattivi e che poteva ancora credere nell’amore.

Credit: Hope For Paws – YouTube

Grazie a quei meravigliosi angeli, Prince si è ripreso la sua vita ed è riuscito ad uscire da quel guscio fatto di paura ed insicurezza. Oggi ho trovato una famiglia amorevole, che gli ha permesso di dimenticare il suo triste passato e che ogni giorno lo ama e si prende cura di lui.