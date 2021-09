Recka non aveva nessuna speranza di sopravvivere, finché una donna meravigliosa non si è trovata sul suo cammino: ecco la sua storia

La storia che vogliamo raccontarvi oggi, ha come protagonista un cagnolino di nome Recka. È stato trovato in orribili condizioni, separato dalla sua mamma dopo la nascita e abbandonato per strada dal suo ex proprietario.

E come se non bastasse, il cucciolo è stato investito da una macchina. Un pirata della strada, che non si è nemmeno fermato a soccorrere quel povero esserino indifeso.

Così Recka si è ritrovato sovrastato dal dolore e rassegnato a starsene nascosto tra gli arbusti, in attesa della morte.

Il salvataggio del cane Recka

Fortunatamente, un angelo ha incrociato il suo cammino ed è intervenuto per cambiare il suo destino.

Una passante, quando ha visto le condizioni del povero cagnolino, si è subito mobilitata per soccorrerlo e fornirgli tutte le cure mediche di cui avevo bisogno. She Rojas, questo è il nome della sua salvatrice, sapeva che le cure mediche sarebbero state molto costose, ma non lo avrebbe lasciato morire per strada per nessun motivo al mondo. La donna sentiva che Recka meritava una seconda possibilità e aveva ragione.

Una volta raggiunto lo studio veterinario più vicino, il cucciolo è stato sottoposto ad un esame approfondito. I medici hanno curato le sue ferite e lo hanno rifocillato. Era malnutrito, debole e così magro che le sue ossa erano visibili ad occhio nudo.

Nonostante le sue gravi condizioni, Recka ha trovato la forza per combattere, perché aveva capito che quelle persone volevano soltanto aiutarlo. Per diverse settimane è rimasto ricoverato e nutrito in via endovenosa. Ogni giorno si è sottoposto a bagni medicali e ad una dieta ricca di calorie.

Ci sono voluti tempo e pazienza, ma alla fine il cagnolino ha iniziato ad aumentare di peso ed è riuscito ad alzarsi sulle sue zampe.

Quando è diventato più grande, ha trovato anche una nuova mamma, che oggi lo ama e si prende quotidianamente cura di lui. Basta vedere le sue foto per capire quanto sia felice!

La sua salvatrice ha ricevuto numerosi messaggi di ringraziamento sul web. Non è rimasta indifferente davanti ad un animale bisognoso e ha cambiato per sempre la sua vita.

