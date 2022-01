Si è diffusa sul web la storia del cane Reisa ed ha suscitato molta rabbia tra gli amanti degli animali e non solo… la vicenda arriva dalla Germania, con più precisione da Hannover.

È stato trovato in un cassonetto della spazzatura dentro una valigia blu, che qualcuno ha gettato via come un oggetto ormai vecchio e inutilizzato. Un oggetto che però ha attirato l’attenzione di qualcuno, che ha udito dei lamenti strazianti.

Il passante aveva ben capito che quello era il pianto di un povero animale abbandonato e così, guidato dal suo istinto, ha tirato fuori quella valigia blu dal cassonetto e l’ha aperta. Non dimenticherà mai, in tutta la sua vita, ciò che i suoi occhi sono stati costretti a vedere.

All’interno c’era un cane magro e debole, spaventato ma ancora vivo. Il buon samaritano, senza nemmeno fermarsi a riflettere, lo ha preso tra le sue braccia, portato fino alla sua macchina e poi al canile locale.

Le condizioni di salute di Reisa

I volontari sono rimasti scioccati dal suo racconto ed hanno subito preso in cura il povero Reisa. Dopo la visita medica, hanno scoperto che si trattava di una femmina e che le sue condizioni di salute non erano delle migliori. Il direttore del rifugio ha spiegato che aveva bisogno di un intervento ai denti, che era cieca e che il suo pelo era trascurato e rovinato.

Nessuno ha la minima idea di quanto tempo la cucciola sia rimasta chiusa in quella valigia. Qualcuno senza cuore ha tradito la sua fiducia e il suo amore. Invece di portarla al rifugio ed affidarla a persone che avrebbero potuto darle una seconda possibilità di vita, ha scelto di chiuderla in una valigia e gettarla in un bidone della spazzatura. Una condanna a morte. Cosa sarebbe accaduto se quel passante non avesse udito i suoi strazianti lamenti?

Ora Reisa si trova nella mani dei volontari e le forze dell’ordine locali hanno già rintracciato l’autore del crudele gesto. È stato denunciato per maltrattamenti nei confronti degli animali e adesso dovrà rispondere delle sue azioni.