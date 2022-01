Pretendeva l'eutanasia perché non lo amava più, ma il cane Rocco godeva di ottima salute. Ecco cosa è successo e come sta oggi l'animale

La storia del cane Rocco ci fa capire quanto possa essere crudele un essere umano. Era un giorno come un altro per i veterinari di una clinica veterinaria di New York, quando un uomo è entrato nella struttura.

Aveva con se un pit bull e voleva mettere fine alla sua vita. Chiedeva un’eutanasia senza alcun motivo logico. Alla domanda degli operatori, si è giustificato dicendo che, semplicemente, non lo amava più. Parole che hanno fatto gelare il sangue dei veterinari.

I team medico si è rifiutato di acconsentire alla sua richiesta e si è assunto la responsabilità del povero Rocco. La cosa più sconvolgente, era che dopo la visita veterinaria, il cagnolone è risultato essere in buone condizioni di salute.

Dopo che la sua storia si è diffusa sui social network, una volontaria di nome Jennifer Gordon, si è offerta di prendere il pit bull in affidamento e di occuparsi di trovargli una famiglia amorevole.

Ha condiviso un appello su Facebook, sperando di raggiungere il cuore di qualche brava persona.

Il suo proprietario ha portato Rocco dal veterinario per sopprimerlo perché non lo voleva più. È vaccinato ed è dolcissimo con i bambini. Piange dal veterinario perché non sa perché è lì.

Le parole della volontaria sono diventate virali sui social in poche ore, grazie alle tante persone che hanno condiviso il post.

Pochi giorni dopo, è arrivato il miracolo tanto sperato per Rocco. Una casa per sempre!

Una famiglia amorevole che vive nel New Jersey, quando ha letto cosa gli era accaduto, non è riuscita a rimanere indifferente dinanzi a tanta sofferenza ed ha deciso di aprirgli le porte della propria casa e del proprio cuore.