Sebastian è stato investito da una macchina e i suoi proprietari hanno deciso di non portarlo dal veterinario. poiché non potevano pagarlo

La triste storia del cane Sebastian arriva dalla Georgia e ci dimostra quanto la negligenza degli esseri umani possa essere pericolosa per i poveri amici a quattro zampe. Gli ex proprietari di questo cucciolo hanno volontariamente trascurato le sue gravi ferite, affermando di non aver avuto i soldi per potersi permettere le cure di un veterinario.

Fortunatamente, prima che fosse troppo tardi, un vicino di casa si è reso conto della sofferenza del povero Sebastian e ha deciso di segnalare la situazione ai volontari del posto. È così che i soccorritori dell’associazione Humane Society di Richland Country hanno denunciato quelle persone alle autorità e sono riusciti a farsi consegnare il cane.

Non appena sono giunti sul posto, si sono subito resi conto che il cane aveva una zampa anteriore fratturata. Una macchina lo aveva investito e quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia, non aveva ritenuto necessario portarlo da un veterinario. Avevano nascosto le sue gravi ferite con un calzino. Ma il troppo tempo in quelle condizioni, aveva portato il cucciolo a leccarsi la zampa e ad infettare le ferite.

Dopo un’accurata visita in una clinica veterinaria, i volontari hanno scoperto che l’unico modo per mettere fine al suo dolore e per salvargli la vita, era l’amputazione della zampa.

La nuova vita del cane Sebastian

Grazie alle cure di quei meravigliosi angeli, oggi Sebastian è guarito ed è tornato in salute. Adesso è pronto per una nuova casa. Nonostante abbia soltanto tre zampe, continua a fidarsi degli essere umani e a mostrare la sua dolcissima personalità.