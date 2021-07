Il protagonista di questa storia è un cane di nome Wylie, trovato a vagare per le strade della sua città da un ragazzo di nome Anthony Noto. Quest’ultimo era uscito per una passeggiata con la sua fidanzata, quando ha incrociato il cammino di un cane malconcio.

Sembrava proprio un randagio, ma indossava un collare. Così Anthony ha pensato che forse si era perso e stava cercando invano la sua famiglia da chissà quanto tempo.

Dopo poche ore, Wylie aveva già preso confidenza con l’intera casa e girovagava scodinzolando felice nel giardino. La prima notte ha dormito insieme ai suoi soccorritori, forse voleva assicurarsi di non essere abbandonato una seconda volta.

Sembravano un trio perfetto, ma il ragazza sapeva benissimo di non poterlo tenere. Prima doveva informarsi sulla sua storia e cercare i suoi proprietari. Ha iniziato pubblicando le sue foto sui social.

Il mio cuore si è spezzato quando una ragazza mi ha scritto in via confidenziale. Mi ha raccontato che era il cane della sua amica e che quest’ultima lo aveva abbandonato perché non lo sopportava più ed affermava che era fastidioso. Mi ha anche chiesto di non restituirlo ai genitori, poiché non veniva trattato bene in quella casa.