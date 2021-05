La storia del cane Zip ci dimostra come gli animali siano in grado di percepire uno stato d’animo e come riescano a liberarci dai momenti più difficili. C’è chi crede che non abbiano sentimenti, ma non è affatto così.

Quando questo cucciolo si è accorto che uno dei puledri della fattoria dove vive con i suoi proprietari, era rimasto orfano, ha subito fatto del suo meglio per alleviare il dolore dell’animale.

Nonostante sia un cane pastore, Zip non si è mai interessato agli altri animali della fattoria, ma un giorno è accaduto un episodio che non dimenticherò mai.

Quando il cane ha incontrato il piccolo puledro, ha intrapreso quella che la sua famiglia ha definito una “missione di salvataggio“. L’animale giaceva a terra, dopo che era stato separato dalla madre malata. Gli mancava quell’amore materno di cui aveva tanto bisogno.

Il proprietario della fattoria sapeva che purtroppo non c’erano speranze di salvare la sua mamma ed ha cercato di fare tutto il possibile per non farla soffrire. Zip ha subito intuito che qualcosa non andava ed è rimasto nella stalla tutta la notte. Non lo aveva mai fatto prima.

Si è sdraiato accanto al puledro ed ha iniziato a coccolarlo. Era come se sapesse che aveva bisogno di qualcuno. Aveva bisogno d’amore.

Il video di Zip e del puledro

Dopo circa sei settimane, grazie al supporto del suo amico a quattro zampe, l’animale ha iniziato a riprendersi e, da quel momento in poi, è cresciuto sano e forte.

L’aiuto di Zip è stato fondamentale e anche se ormai Tye è diventato grande, sembra non aver affatto dimenticato quello che il cane ha fatto per lui. Per lui sarà per sempre il papà che lo ha sostenuto e cresciuto. Ho voluto diffondere le loro immagini, perché possono davvero insegnare molto.

La storia del cane Zip ha già fatto il giro del mondo. D’altronde come si può rimanere indifferenti davanti a queste dolcissime immagini?