La storia del gatto Carlton ha fatto il giro del mondo grazie ai social network e dopo averla letta, non vi sarà difficile capire il perché. Il dolce micio si è presentato davanti alla finestra di una bambina di Brooklyn, New York (Stati Uniti).

Quando la piccola ha visto quell’animale alla sua finestra, guidata dalla sua dolcezza e dalla bontà d’animo che solo un bimbo è in grado di mostrare, ha subito cercato di fare amicizia con lui. Ha iniziato a dargli del cibo di nascosto e ad accarezzarlo. Carlton ha continuato a tornare da lei ogni giorno, finché i genitori della piccola non hanno notato la sua presenza.

Colpiti da quello che loro bambina faceva per quell’amico a quattro zampe, hanno deciso di fare qualcosa per aiutarlo. Sono riusciti ad attirarlo in casa e poi hanno subito chiesto aiuto all’associazione del posto. Era ferito ed aveva bisogno di aiuto.

I soccorritori della Little Wanderers NYC hanno subito accettato di accogliere il micio e di fornirgli tutte le cure di cui aveva bisogno.

Era ferito e aveva un grande taglio dietro l’orecchio, che aveva bisogno di punti.

Dopo una visita veterinaria, i volontari hanno constato che aveva circa 5 anni e che era positivo al FIV (Virus dell’Immunodeficienza Felina).

Le sue foto e la sua storia si sono diffuse sul web, attirando l’attenzione di una volontaria di nome Carianne. Quest’ultima ha subito contattato il rifugio e si è offerta di prendersi cura del gatto.

Tutti i centri di soccorso in questo momento sono pieni di gatti e gattini a causa della stagione dei cuccioli e anche della popolazione esagerata che si è diffusa dall’anno scorso. Così ho pensato di prendermi cura di quel gatto, perché aveva bisogno di mirate attenzioni.

La nuova vita del gatto Carlton

Quando Carlton è arrivato nella sua nuova casa adottiva, era timido e un po’ timoroso, ma ha presto fatto uscire la sua personalità con i suoi nuovi umani.

Una gran parte dei suoi capelli era arruffata e la ferita sull’orecchio aveva bisogno di essere pulita intorno alle suture. Gli mancano molti denti, ma adorava il cibo che gli ho dato. È stato facile guadagnarmi la sua fiducia perché ama davvero le persone. È così dolce.

Subito dopo averlo spazzolato un po’, faceva le fusa. Ora, gli piace davvero mettere tutto il suo corpo sulle mie ginocchia.

Oggi Carlton si è ripreso completamente grazie alle cure della madre adottiva e all’aiuto della Little Wanderers NYC. Ora il dolce felino è pronto per trovare la sua casa per sempre.