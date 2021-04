Il protagonista di questa storia è un bellissimo gatto di nome Jackson Avery. Si, si chiama come il seducente dottore di una delle serie tv più amate, Grey’s Anatomy. Meraviglioso e con gli occhi azzurri, il micio meritava di avere un nome importante.

Ma tanta bellezza non è stata abbastanza per farsi amare dalla sua famiglia. Gli umani che gli avevano aperto le porte di casa, dopo ben due anni dall’adozione, hanno deciso di rimandarlo indietro.

Si sono giustificati, dicendo che il gatto morde. Davanti a qualsiasi cosa non gli stia bene o non gli vada a genio, il felino reagisce mordendo. Ma il suo comportamento è dovuto proprio al fatto di non essere mai stato gestito nel modo corretto. Per questo motivo, le volontarie che oggi si occupano amorevolmente di lui, si sono rivolte ad un’esperta comportamentalista.

Jackson Avery non differenzia il gioco dal fastidio e in modo improvviso, passa dalla calma all’essere infastidito anche senza alcun motivo. Ha bisogno di lavorare molto e imparare come essere un gatto domestico.

Jackson Avery cerca casa

Ha bisogno di persone disposte ad affrontare tutto con lui e armate di tanta pazienza. La famiglia perfetta sarebbe una senza bambini piccoli. Ha bisogno di spazi aperti, dove godersi il tempo in tranquillità, come ad esempio dei balconi o dei terrazzi. Le volontarie hanno spiegato:

Essendo stato deprivato degli spazi, risulta frustrato e quindi ha bisogno di molti stimoli, per questo sono da evitare appartamenti troppo piccoli. Sarebbe preferibile un’adozione in Puglia, ma si valutano anche altre richieste.

Jackson vorrebbe tanto trascorrere le sue giornate in compagnia della sua mamma ..una mamma comprensiva e paziente, che… Posted by Fuori Di Coda odv on Monday, April 19, 2021 Credit: Fuori Di Coda odv – Facebook

Questo bellissimo micio ha due anni e mezzo, è munito di microchip e ha già fatto i vaccini. Se qualcuno è disposto ad aprirgli le porte del suo cuore, può contattare il numero nel post.

Non bisogna mai perdere la speranza, con l’amore e la pazienza si può raggiungere qualsiasi risultato.