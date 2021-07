Coco è un dolcissimo pappagallino che ha avuto un inizio di vita molto difficile, per colpa del suo ex proprietario: le foto

Coco è un bellissimo pappagallino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto facile. Ciò che le persone devono capire, è che gli animali provano dei sentimenti, provano dolore, tristezza e anche affetto. Per questo motivo devono essere trattati con amore e rispetto.

Credit: featherless_budgie_coco – Instagram

Il pappagallino Coco conduceva una vita molto stressante, per colpa del suo ex proprietario. Ha contratto un’infezione conosciuta con il nome di PBFD, la malattia del becco e delle piume.

Si tratta di una malattia virale che colpisce i pappagalli e che attacca i follicoli delle penne e le matrici del becco e dell’unghia dell’uccello, causando una progressiva malformazione e necrosi di piume, unghie e becco.

Gli animali affetti da questa patologia solitamente perdono tutto il pelo o, come nel caso di Coco, tutte le piume.

Purtroppo colui che avrebbe dovuto prendersi cura del pappagallino, lo ha invece trascurato e lo ha portato a vivere in una situazione di stress alla quale Coco non è riuscito a tener testa.

Fortunatamente l’uccello è stato salvato e oggi ha una nuova proprietaria.

La rinascita del pappagallino Coco

Credit: featherless_budgie_coco – Instagram

Nardijara Bennaars, una donna che vive nei Paesi Bassi, ha deciso di farsi carico di Coco e oggi si prende cura di lui come nessun altro ha mai fatto prima.

A volte vedo che ha piume sul petto e sulla testa che crescono, ma cadono molto rapidamente. Mi occupo di Coco, la mia casa è sempre accogliente. Lo amo con tutto il mio cuore e faccio del mio meglio per dargli la vita che merita.

L’amorevole donna ha anche creato una pagina Instagram dedicata a Coco, chiamata featherless_budgie_coco e che conta già più di 7500 follower. Ogni giorno pubblica video e dolci immagini del pappagallino senza piume, riuscendo a scaldare il cuore di migliaia di seguaci!

Credit: featherless_budgie_coco – Instagram

Purtroppo attualmente non esiste un trattamento specifico per i pappagalli affetti da PBFD. In base allo stadio dell’infezione, lo stato positivo o negativo della PCR degli uccelli infetti può aumentare o diminuire mentre sviluppano l’anticorpo HI.

La gestione della malattia risiede principalmente nella prevenzione. Anche se Coco è un pappagallino senza piume, adesso è felice ed è tutto ciò che conta. Ha una proprietaria che lo ama e che lo trova bellissimo.