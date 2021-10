La storia del piccolo Mole, il cucciolo portato al rifugio dal suo amico umano, che non poteva più tenerlo per la sua situazione economica

Mole è un cane molto dolce, che solo poco tempo fa è stato salvato da un gruppo di volontari da morte certa. È stato proprio il suo amico umano a portarlo nel rifugio, con la speranza che quelle persone avessero potuto fare qualcosa per aiutarlo. Ha sofferto molto per quella separazione.

Non tutti gli animali riescono a trovare degli esseri umani dolci ed amorevoli sin da subito. Spesso devono vivere qualcosa di terribile, prima di poter avere una seconda possibilità di vita.

Il piccolo Mole a differenza di tanti altri cani, aveva un amico umano che gli voleva bene, ma che non aveva il denaro necessario per tenerlo. Per molto tempo ha fatto di tutto per farlo stare bene e per donargli l’amore di cui aveva bisogno.

Tuttavia, ad un certo punto è avvenuto l’impensabile. Il cucciolo ha iniziato a piangere disperatamente. Era diventato talmente magro, che le sue ossa erano visibili ad occhio nudo.

Per questo l’uomo ha deciso di portarlo nel rifugio di Sidewalk Specials. Ha detto in fretta ai volontari ciò che stava vivendo il piccolo, ma li ha avvisati anche che non poteva più tenerlo, perché non aveva abbastanza denaro per farlo stare bene.

I volontari vista la situazione, hanno fatto il possibile per aiutare il cucciolo. Il medico, inoltre, dopo un’accurata visita ha scoperto che era disidratato e che era affetto da Ehrlichia, un’infezione causata dalle zecche. Aveva ancora pochi giorni di vita.

La strada per la guarigione del piccolo Mole

Tutti i ragazzi si sono messi in fretta a lavoro per aiutarlo. Il loro unico desiderio era solo quello di farlo tornare a stare bene, ma non era affatto semplice. Il cucciolo a causa della condizioni di cui era affetto, aveva febbre alta e vomiti.

Nessuno aveva intenzione di mollare. Infatti hanno deciso anche di chiedere aiuto ad un’altra associazione, per riuscire a farlo guarire.

Grazie ai medicinali e alle cure di questi ragazzi, il piccolo Mole è tornato a stare bene. Ha anche trovato una nuova famiglia umana disposta ad adottarlo e adesso anche lui, è circondato dall’amore e dalle attenzioni che merita ogni animale.