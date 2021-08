Quando i volontari hanno salvato questa cagnolina da quell’inferno in cui aveva vissuto da sempre, hanno deciso di chiamarla Frida. Un nome scelto in nome della libertà di cui avrebbe beneficiato per sempre da quel momento in avanti. A compiere questo magnifico salvataggio e reinserimento nella società, è stato il Takis Shelter, uno dei rifugi più attivi e importanti d’Europa.

Possedere un amico a quattro zampe, comporta delle grandi responsabilità. Non basta assolutamente attaccarlo ad una catena in giardino. C’è bisogno di fornire loro delle cure costanti. Di lasciarli liberi di correre, giocare, esplorare.

Purtroppo, quello che oggi è fortunatamente l’ex proprietario di questa cucciola, non aveva idea di cosa significasse tutto questo. Lui l’aveva legata ad una pesante catena in giardino e la lasciava lì, da sola, sotto al sole cocente. Senza preoccuparsi nemmeno di fornirle la quantità di cibo adatta e dell’acqua fresca e pulita.

La storia del salvataggio di Frida è diventata virale in tutto il mondo. La cucciola era così spaventata dalle persone che pareva immobile. Era così abituata a stare legata alla catena, che anche quando i volontari l’hanno liberata, lei continuava a camminare in cerchio. Non aveva la minima idea di cosa significasse essere libera.

Oggi Frida è finalmente felice

Fortunatamente, il destino aveva appena deciso che la vita della povera Frida non doveva assolutamente essere quella. Quegli splendidi volontari erano arrivati e volevano finalmente ridarle la sua possibilità di essere felice.

I soccorritori della Takis Shelter l’hanno liberata e sono rimasti impressionati dal fatto che camminava solo in tondo. Col passare dei minuti, la cagnolina ha iniziato a rendersi conto del fatto che era finalmente libera e che poteva anche camminare dritta.

L’associazione ha registrato ogni momento del salvataggio e ha diffuso i commoventi video su internet. In migliaia si sono appassionati alla storia di questa cucciola che è diventata famosa praticamente in ogni parte del mondo.

Col passare dei giorni, Frida era diventata una cagnolina completamente diversa. Ora era sicura di se e felice di correre e giocare in giro.

Non è passato molto tempo prima che finisse nella lista dei cagnolini da adottare. E ne è passato ancora meno affinché una famiglia adorabile si innamorasse di lei e decidesse di portarla a casa per sempre.