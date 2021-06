La protagonista di questa storia è una povera cagnolina di nome Arnia, trovata in gravi condizioni all’interno di un garage, insieme ad altri cani, dai meravigliosi volontari dell’associazione Howl of A Dog.

Credit: Howl Of A Dog

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno trovato la cucciola emaciata, anemica e completamente disidratata. Aveva urgentemente bisogno del loro aiuto.

Sin da subito, i ragazzi hanno notato che aveva anche degli spasmi muscolari e soffriva di giardiasi, un’infezione dell’intestino tenue causata da un parassita chiamato Giardia lamblia.

Arnia giaceva, insieme ad altri cani nelle sue stesse condizioni, in un garage fatiscente, su un mucchio di piastrelle d’argilla.

Nonostante le sue condizioni, la cagnolina cercava di lottare con tutte le sue forze, proprio come una vera guerriera. Quando ha visto i volontari, non ha reagito in alcun modo. Non ha mostrato aggressività, forse perché sapeva che loro erano la sua unica possibilità per sopravvivere a quell’inferno.

Credit: Howl Of A Dog

Dopo la visita, i soccorritori hanno constatato che aveva circa 2-3 anni e che era gravemente sotto peso per un cane della sua taglia. Per molto tempo, è stata sottoposta a tutti i trattamenti e le cure necessarie e finalmente è tornata a giocare e a muoversi liberamente.

La trasformazione di Arnia

Oggi questa pelosetta scorrazzava per il giardino, recuperando finalmente tutti quegli anni da cucciola che ha perso a causa della crudeltà degli esseri umani.

Arnia è una cagnolina completamente diversa, trasformata. E questo solo grazie alla pazienza e all’amore dei meravigliosi volontari della Howl of A Dog.

È ancora un po’ timida, ma sta imparando ad avere fiducia nei suoi salvatori e a vivere la vita come un “cane normale”. I ragazzi si sono occupati anche degli altri cani che vivevano con lei in quel garage.

Credit: Howl Of A Dog

Non appena sarà pronta, Arnia potrà cercare la sua casa per sempre e avere finalmente il lieto fine che merita!